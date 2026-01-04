Trực tiếp Real Madrid vs Real Betis

|
Vắng Mbappe, trọng trách sẽ dồn lên vai Vinicius.
Bối cảnh trận đấu
- Vòng 18 La Liga 2025/26
- Địa điểm: Sân Bernabeu
- Trước khi bước vào kỳ nghỉ đầu năm, Real Madrid lấy lại phong độ và giành 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Thầy trò HLV Xabi Alonso vẫn bám đuổi đội dẫn đầu Barcelona ở La Liga với 4 điểm ít hơn.
- Real Betis cũng thăng hoa trước khi bước vào kỳ nghỉ. Thầy trò HLV Manuel Pellegrini giành 6 chiến thắng ở 8 trận gần nhất, hòa 1 và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Barca. Họ xếp thứ 6 trên BXH.
Lực lượng
- Real Madrid không có sự phục vụ của Brahim Diaz vì tham dự CAN Cup 2025. Trong khi đó, Daniel Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappe vắng mặt do chấn thương.
- Betis vắng Cedric Bakambu, Abdessamad Ezzalzouli và Sofyan Amrabat vì dự CAN Cup 2025. Isco, Diego Llorente, Junior Firpo ngồi ngoài vì chấn thương.
Thống kê đáng chú ý
- Real chỉ thua 2, thắng 13 ở 15 trận gần nhất được chơi tại Bernabeu trên mọi đấu trường.
- Nếu chỉ tính riêng ở La Liga, họ chỉ thua 1, thắng 11 ở 12 trận vừa qua.
- Real Madrid thắng 1 và hòa 3 ở 5 lần chạm mặt gần nhất.
- Trong 5 trận gần nhất, Real Betis thắng 3, hoà 1 và thua 1.
