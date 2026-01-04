Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trực tiếp Real Madrid vs Real Betis

  • Chủ nhật, 4/1/2026 21:00 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Real Madrid cần giành 3 điểm trọn vẹn khi được chơi trên sân nhà trước Real Betis, bởi áp lực với HLV Xabi Alonso vẫn rất lớn.

Vắng Mbappe, trọng trách sẽ dồn lên vai Vinicius.

Bối cảnh trận đấu

  • Vòng 18 La Liga 2025/26
  • Địa điểm: Sân Bernabeu
  • Trước khi bước vào kỳ nghỉ đầu năm, Real Madrid lấy lại phong độ và giành 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Thầy trò HLV Xabi Alonso vẫn bám đuổi đội dẫn đầu Barcelona ở La Liga với 4 điểm ít hơn.
  • Real Betis cũng thăng hoa trước khi bước vào kỳ nghỉ. Thầy trò HLV Manuel Pellegrini giành 6 chiến thắng ở 8 trận gần nhất, hòa 1 và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Barca. Họ xếp thứ 6 trên BXH.

Lực lượng

  • Real Madrid không có sự phục vụ của Brahim Diaz vì tham dự CAN Cup 2025. Trong khi đó, Daniel Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappe vắng mặt do chấn thương.
  • Betis vắng Cedric Bakambu, Abdessamad Ezzalzouli và Sofyan Amrabat vì dự CAN Cup 2025. Isco, Diego Llorente, Junior Firpo ngồi ngoài vì chấn thương.

Thống kê đáng chú ý

  • Real chỉ thua 2, thắng 13 ở 15 trận gần nhất được chơi tại Bernabeu trên mọi đấu trường.
  • Nếu chỉ tính riêng ở La Liga, họ chỉ thua 1, thắng 11 ở 12 trận vừa qua.
  • Real Madrid thắng 1 và hòa 3 ở 5 lần chạm mặt gần nhất.
  • Trong 5 trận gần nhất, Real Betis thắng 3, hoà 1 và thua 1.
Garnacho rê bóng không qua nổi HLV thể lực Đoạn clip Alejandro Garnacho rê bóng thất bại ở màn khởi động trước trận đấu của Chelsea gây sốt trên mạng xã hội.

Rodrygo rục rịch rời Real Madrid

Rodrygo được cho là từng bước chuẩn bị cho khả năng rời Real Madrid, trong bối cảnh loạt ông lớn Premier League theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo người Brazil.

47:2812 hôm qua

Cầu thủ Nhật Bản vỡ mộng ở Tottenham

Tottenham xác nhận chia tay Kota Takai theo dạng cho mượn, chỉ vài tháng sau khi trung vệ này cập bến CLB thành London với mức phí 5 triệu bảng.

48:2864 hôm qua

Real Madrid Real Betis

    Leeds 1-1 MU: Matheus Cunha toa sang hinh anh

    Leeds 1-1 MU: Matheus Cunha tỏa sáng

    2 giờ trước 19:00 4/1/2026

    0

    Tối 4/1, MU chỉ cần ít phút sau khi để thủng lưới để gỡ hòa trước chủ nhà Leeds ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League.

    Neymar chua san sang chap nhan hoi ket hinh anh

    Neymar chưa sẵn sàng chấp nhận hồi kết

    3 giờ trước 18:07 4/1/2026

    0

    Neymar gia hạn với Santos đến hết 2026, chấp nhận phẫu thuật và tiếp tục thi đấu trong đau đớn, không phải vì tiền hay danh tiếng, mà để níu lấy cơ hội cuối cùng với World Cup.

