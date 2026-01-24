Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trực tiếp Man City vs Wolverhampton

  Thứ bảy, 24/1/2026 22:00 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Man City cần một chiến thắng, thậm chí thắng đậm Wolves để quên đi nỗi buồn, nhưng trận đấu này sẽ không dễ dàng với đội bóng của Pep Guardiola.

Man City đang rơi vào giai đoạn bất ổn.

Kể từ khi đạt phong độ cực cao vào cuối năm 2025 với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Man City khởi đầu năm mới một cách tệ hại, chỉ thắng 2 trong 7 trận đầu tiên.

Họ thua 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường, khiến người hâm mộ thất vọng nặng nề. Đội bóng của Pep Guardiola bất ngờ nhận thất bại cay đắng 1-3 trước đội bóng tí hon Bodo/Glimt tại Champions League, khiến họ rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Trước đó, Man City phải nhận thất bại 0-2 trước MU tại Ngoại hạng Anh, kéo dài chuỗi trận không thắng của họ ở giải đấu cao nhất lên 4 trận (3 hòa, 1 thua), và giúp Arsenal nới rộng khoảng cách lên 7 điểm trên bảng xếp hạng khi mùa giải còn 16 vòng đấu nữa là khép lại.

Đối đầu Wolves vào lúc này sẽ không đơn giản cho Man City. Dù tưởng chừng như chắc chắn xuống hạng, nhưng Wolves khởi đầu năm 2026 với phong độ ấn tượng.

Tân HLV Rob Edwards giúp Wolves bất bại trong 4 trận đấu gần nhất tại Premier League (thắng 1, hòa 3). Chuỗi trận này mang về cho "Bầy sói" 6 điểm, gấp đôi số điểm họ tích lũy được trong 22 trận đấu trước đó (0 trận thắng, 3 trận hòa, 19 trận thua).

Kết quả gần nhất của họ là trận hòa không bàn thắng với Newcastle United tại Molineux cuối tuần trước, sau những kết quả tích cực trước Everton (1-1), West Ham (3-0) và MU (1-1).

Wolves vẫn đứng cuối bảng xếp hạng Premier League và kém khu vực an toàn 14 điểm khi chỉ còn 16 trận đấu, nhưng họ cho thấy sự khó chịu khi gặp các đội bóng lớn.

Wolves vẫn còn nhiều việc phải làm ở khâu tấn công, khi họ chỉ ghi được 16 bàn thắng ở Premier League mùa này, ít hơn bất kỳ đội nào khác trong giải đấu, họ cũng không ghi bàn trong 11 trận ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh mùa này, nhiều nhất giải đấu.

AFC phát toàn cầu bàn thắng 'vẽ cầu vồng' của Đình Bắc

AFC phát toàn cầu bàn thắng đá phạt của Nguyễn Đình Bắc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, khoảnh khắc góp phần đưa U23 Việt Nam giành huy chương đồng lịch sử.

13 giờ trước

Arteta chỉ ra sự nguy hiểm của MU

Trước cuộc tiếp đón Manchester United vào ngày 25/1, HLV Mikel Arteta nhấn mạnh Arsenal phải giữ được sự chủ động, bởi chỉ cần có khoảng trống để bứt tốc, MU sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

16 giờ trước

Tường Linh

Man City Wolves

