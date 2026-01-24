Trực tiếp Man City vs Wolverhampton

Man City cần một chiến thắng, thậm chí thắng đậm Wolves để quên đi nỗi buồn, nhưng trận đấu này sẽ không dễ dàng với đội bóng của Pep Guardiola.

Man City đang rơi vào giai đoạn bất ổn.

Kể từ khi đạt phong độ cực cao vào cuối năm 2025 với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Man City khởi đầu năm mới một cách tệ hại, chỉ thắng 2 trong 7 trận đầu tiên.

Họ thua 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường, khiến người hâm mộ thất vọng nặng nề. Đội bóng của Pep Guardiola bất ngờ nhận thất bại cay đắng 1-3 trước đội bóng tí hon Bodo/Glimt tại Champions League, khiến họ rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Trước đó, Man City phải nhận thất bại 0-2 trước MU tại Ngoại hạng Anh, kéo dài chuỗi trận không thắng của họ ở giải đấu cao nhất lên 4 trận (3 hòa, 1 thua), và giúp Arsenal nới rộng khoảng cách lên 7 điểm trên bảng xếp hạng khi mùa giải còn 16 vòng đấu nữa là khép lại.

Đối đầu Wolves vào lúc này sẽ không đơn giản cho Man City. Dù tưởng chừng như chắc chắn xuống hạng, nhưng Wolves khởi đầu năm 2026 với phong độ ấn tượng.

Tân HLV Rob Edwards giúp Wolves bất bại trong 4 trận đấu gần nhất tại Premier League (thắng 1, hòa 3). Chuỗi trận này mang về cho "Bầy sói" 6 điểm, gấp đôi số điểm họ tích lũy được trong 22 trận đấu trước đó (0 trận thắng, 3 trận hòa, 19 trận thua).

Kết quả gần nhất của họ là trận hòa không bàn thắng với Newcastle United tại Molineux cuối tuần trước, sau những kết quả tích cực trước Everton (1-1), West Ham (3-0) và MU (1-1).

Wolves vẫn đứng cuối bảng xếp hạng Premier League và kém khu vực an toàn 14 điểm khi chỉ còn 16 trận đấu, nhưng họ cho thấy sự khó chịu khi gặp các đội bóng lớn.

Wolves vẫn còn nhiều việc phải làm ở khâu tấn công, khi họ chỉ ghi được 16 bàn thắng ở Premier League mùa này, ít hơn bất kỳ đội nào khác trong giải đấu, họ cũng không ghi bàn trong 11 trận ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh mùa này, nhiều nhất giải đấu.

