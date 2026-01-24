Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trực tiếp Bayern Munich vs Augsburg

  • Thứ bảy, 24/1/2026 21:30 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Bayern Munich sẽ tiếp tục hành trình chinh phục những cột mốc lịch sử tại Bundesliga khi tiếp đón Augsburg trên sân Allianz Arena vào đêm 24/1.

Bayern có lợi thế sân nhà trước Augsburg. Ảnh: Reuters

Sau 18 vòng đấu, Bayern giành tới 50 điểm, con số kỷ lục trong lịch sử Bundesliga ở giai đoạn này. Không chỉ tạo khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội xếp thứ hai Borussia Dortmund, “Hùm xám” còn đang hướng tới việc phá sâu hàng loạt cột mốc tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Giữa tuần qua, Bayern vừa có chiến thắng 2-0 trước Union SG tại Champions League. Dù phải chơi thiếu người từ phút 63 sau thẻ đỏ của Kim Min-jae, đại diện nước Đức vẫn bảo toàn được chiến thắng và giữ sạch lưới, điều họ không làm được ở ba trận Bundesliga gần nhất.

Kết quả đó càng củng cố niềm tin nơi người hâm mộ vào sự ổn định mà Kompany đang xây dựng, khi Bayern đã thắng 9 và hòa 1 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tại Allianz Arena, Bayern thể hiện sức mạnh gần như là tuyệt đối. Mùa này, họ thi đấu 13 trận trên sân nhà và giành chiến thắng tới 12 lần, biến nơi đây thành “pháo đài” thực sự.

Ở chiều ngược lại, Augsburg hành quân tới Munich với nhiều nỗi lo. Đội bóng của HLV Manuel Baum hiện đứng thứ 15 trên BXH với chỉ 16 điểm, hơn nhóm đá play-off trụ hạng vỏn vẹn 3 điểm.

Phong độ của Augsburg cũng rất đáng báo động khi đội không thắng trong 5 trận gần nhất, tịt ngòi ở 3 trận và chỉ hòa 1, thua 5 trong 6 chuyến làm khách gần đây. Đáng chú ý, họ đã thua cả 7 lần đối đầu gần nhất với Bayern, dù từng gây ra không ít khó khăn trong trận thua sát nút 2-3 hồi tháng 8/2025.

Với sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp, phong độ và chiều sâu đội hình, Bayern được kỳ vọng sẽ tiếp tục “dạo chơi” tại Bundesliga, trong khi Augsburg nhiều khả năng sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho một thử thách cực đại tại Allianz Arena.

Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Bayern Munich Bayern Munich Augsburg bundesliga

    Đọc tiếp

    AFC phat Ly Duc hinh anh

    AFC phạt Lý Đức

    21:25 23/1/2026 21:25 23/1/2026

    0

    Tối 23/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành quyết định kỷ luật đối với Phạm Lý Đức của U23 Việt Nam do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết U23 châu Á 2026.

    Tottenham tang toc chieu mo Robertson hinh anh

    Tottenham tăng tốc chiêu mộ Robertson

    20:15 23/1/2026 20:15 23/1/2026

    0

    Tottenham Hotspur đang thúc đẩy kế hoạch đưa Andy Robertson về London sớm hơn dự kiến, trong bối cảnh hậu vệ người Scotland chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối trong hợp đồng với Liverpool.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý