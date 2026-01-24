Trực tiếp Bayern Munich vs Augsburg

Bayern Munich sẽ tiếp tục hành trình chinh phục những cột mốc lịch sử tại Bundesliga khi tiếp đón Augsburg trên sân Allianz Arena vào đêm 24/1.

Bayern có lợi thế sân nhà trước Augsburg. Ảnh: Reuters

Sau 18 vòng đấu, Bayern giành tới 50 điểm, con số kỷ lục trong lịch sử Bundesliga ở giai đoạn này. Không chỉ tạo khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội xếp thứ hai Borussia Dortmund, “Hùm xám” còn đang hướng tới việc phá sâu hàng loạt cột mốc tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Giữa tuần qua, Bayern vừa có chiến thắng 2-0 trước Union SG tại Champions League. Dù phải chơi thiếu người từ phút 63 sau thẻ đỏ của Kim Min-jae, đại diện nước Đức vẫn bảo toàn được chiến thắng và giữ sạch lưới, điều họ không làm được ở ba trận Bundesliga gần nhất.

Kết quả đó càng củng cố niềm tin nơi người hâm mộ vào sự ổn định mà Kompany đang xây dựng, khi Bayern đã thắng 9 và hòa 1 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tại Allianz Arena, Bayern thể hiện sức mạnh gần như là tuyệt đối. Mùa này, họ thi đấu 13 trận trên sân nhà và giành chiến thắng tới 12 lần, biến nơi đây thành “pháo đài” thực sự.

Ở chiều ngược lại, Augsburg hành quân tới Munich với nhiều nỗi lo. Đội bóng của HLV Manuel Baum hiện đứng thứ 15 trên BXH với chỉ 16 điểm, hơn nhóm đá play-off trụ hạng vỏn vẹn 3 điểm.

Phong độ của Augsburg cũng rất đáng báo động khi đội không thắng trong 5 trận gần nhất, tịt ngòi ở 3 trận và chỉ hòa 1, thua 5 trong 6 chuyến làm khách gần đây. Đáng chú ý, họ đã thua cả 7 lần đối đầu gần nhất với Bayern, dù từng gây ra không ít khó khăn trong trận thua sát nút 2-3 hồi tháng 8/2025.

Với sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp, phong độ và chiều sâu đội hình, Bayern được kỳ vọng sẽ tiếp tục “dạo chơi” tại Bundesliga, trong khi Augsburg nhiều khả năng sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho một thử thách cực đại tại Allianz Arena.

