Trực tiếp Man City vs Galatasaray

  • Thứ năm, 29/1/2026 02:30 (GMT+7)
Lúc 3h00 ngày 29/1, Man City tiếp đón Galatasaray ở Etihad thuộc lượt trận cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Thầy trò Guardiola buộc phải thắng để nuôi hy vọng vào thẳng vòng knock-out.

Man City bước vào lượt trận cuối cùng Champions League với sức ép đè nặng. Bất kỳ kết quả nào khác ngoài chiến thắng là tự làm khó mình trong cuộc đua vào top 8. Cú sảy chân 1-3 trước Bodo/Glimt tại lượt trước khiến họ tụt xuống vị trí 11 và buộc phải vừa giành trọn 3 điểm, vừa chờ các kết quả thuận lợi để bứt lên nhóm có vé vào thẳng vòng knock-out.

Vấn đề lớn nhất của Man City nằm ở hàng thủ. Bão chấn thương càn quét khi John Stones, Ruben Dias, Josko Gvardiol đồng loạt vắng mặt, kèm theo Oscar Bobb, Savinho, Nico Gonzalez và Mateo Kovacic chưa hồi phục. Tệ hơn, Rodri cũng không thể góp mặt vì án treo giò, khiến trục dọc vốn ổn định của City bị bẻ gãy đúng thời điểm nhạy cảm. Điểm sáng hiếm hoi là Erling Haaland và Phil Foden sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Bên kia chiến tuyến, Galatasaray đứng thứ 17 và chưa thể chủ quan. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ mùa này cho thấy sự lì lợm, sẵn sàng trở thành kẻ ngáng đường. Dù thiếu Enes Buyuk, Wilfried Singo, Arda Unyay và Metehan Baltaci, đội khách vẫn mang đến sức công phá nhờ Victor Osimhen, cùng những gương mặt giàu kinh nghiệm và quá quen thuộc với Man City như Ilkay Gundogan, Leroy Sane.

Tâm điểm là màn đối đầu giữa hai số 9. Haaland cần lên tiếng để gánh đội hình chắp vá, còn Osimhen là mối đe dọa trực diện với hàng thủ bất đắc dĩ của Man City. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự tuyến dưới, Pep nhiều khả năng phải chọn phương án lấy công bù thủ, đẩy cao thế trận và kiểm soát trung tuyến để giảm tải rủi ro.

Khi chiến thắng buộc MU phải nghĩ lại về Carrick

Hai chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal không chỉ mang lại 6 điểm, mà còn buộc Manchester United phải nhìn Michael Carrick bằng một con mắt khác.

13:51 26/1/2026

Carrick đã 'bắt bài' Arsenal và Man City như thế nào?

Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Michael Carrick đã làm được điều mà CĐV Man Utd không dám mơ: quật ngã cả Manchester City và Arsenal.

07:47 26/1/2026

Cơ hội vô địch của Arsenal sau trận thua MU

Dù khoảng cách với Man City chỉ còn 4 điểm, siêu máy tính Opta vẫn xem Arsenal là ứng viên số một cho ngôi vô địch Premier League.

10:49 26/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

