Trực tiếp Napoli vs Chelsea

Cuộc chạm trán giữa Napoli và Chelsea vào rạng sáng 29/1 được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League mùa này.

Chelsea phải làm khách trước Napoli. Ảnh: Reuters.

Tâm điểm của màn so tài là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa HLV Antonio Conte và đội bóng cũ Chelsea. Nhà cầm quân người Italy đang đối mặt với thử thách cực đại khi Napoli hiện xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng, vị trí có nguy cơ bị loại nếu không giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Chelsea cũng không được phép sảy chân nếu muốn chen chân vào top 8.

Napoli bước vào trận đấu với tâm trạng nặng nề sau một tuần thi đấu thất vọng. Đội đương kim vô địch Serie A vừa nhận thất bại 0-3 trước Juventus tại Allianz Stadium, qua đó bị Inter Milan bỏ xa tới 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Trước đó, thầy trò HLV Conte cũng gây thất vọng khi chỉ hòa Copenhagen 1-1, dù đối thủ phải chơi thiếu người từ phút 35. Kết quả này khiến Napoli rơi xuống nhóm cuối bảng vòng phân hạng Champions League.

Napoli đang có phong độ bất ổn. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, sân nhà Diego Armando Maradona vẫn là điểm tựa lớn với đội bóng miền Nam Italy. Napoli đã giành 7/9 điểm tối đa tại đây ở vòng bảng và sở hữu thành tích đối đầu khá tốt trước các đại diện nước Anh, với 8 chiến thắng trong 11 lần chạm trán. Chính Chelsea từng gục ngã tại Naples ở mùa giải 2011/12, dù sau đó lội ngược dòng để đăng quang Champions League.

Về phía Chelsea, đội bóng thành London đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace cuối tuần qua là màn trình diễn ấn tượng nhất của họ dưới thời HLV Liam Rosenior, đồng thời giúp “The Blues” nối dài chuỗi thắng lên con số 3 trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, phong độ sân khách tại châu Âu vẫn là nỗi lo lớn, khi Chelsea chỉ thắng 2/13 chuyến làm khách trên đất Italy và chưa có chiến thắng sân khách nào tại Champions League kể từ năm 2022.

Trong bối cảnh nhiều đội đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng, chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến Chelsea rơi xuống nhóm đá play-off đầy rủi ro. Trong khi đó, Napoli gần như không còn đường lùi.

Highlights Crystal Palace 1-3 Chelsea Đêm 25/1, Chelsea dễ dàng hạ Crystal Palace 3-1 thuộc vòng 23 Premier League.