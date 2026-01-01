Trực tiếp PSG vs Newcastle

Cuộc chạm trán giữa PSG và Newcastle United tại sân Parc des Princes sẽ là tâm điểm của loạt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Paris Saint-Germain cần thắng Newcastle để đảm bảo trong top 8.

Cả hai đội bóng đều sở hữu 13 điểm sau 7 lượt trận, giúp họ tạm xếp vị trí thứ 6 (PSG) và thứ 7 (Newcastle). PSG vừa trải qua thất bại 1-2 trước Sporting Lisbon ở vòng trước, trong khi Newcastle tạo ấn tượng mạnh mẽ với chiến thắng 3-0 trước PSV Eindhoven.

Hiện tại, có tới 8 đội bóng cùng tích lũy 13 điểm, khiến cuộc đua vào top 8, vị trí giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, trở nên cực kỳ gay cấn. . Do đó, một trận hòa có thể đẩy cả PSG lẫn Newcastle rơi vào vòng play-off đầy rủi ro và phải đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.

Nhà đương kim vô địch rõ ràng không muốn mạo hiểm. Họ hiểu rằng chỉ chiến thắng mới đảm bảo suất vé thẳng tiến vòng knock-out. Lợi thế sân nhà tại Parc des Princes là yếu tố then chốt. Trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, PSG thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 2. Trận gần nhất tại Champions League trên sân nhà, PSG hạ Tottenham 5-3.

Ngược lại, Newcastle đang gặp khó khăn. Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (hòa 2, thua 2). Thành tích sân khách là điểm yếu lớn khi chỉ thắng 3, hòa 6 và thua 10 trong 19 trận xa nhà gần đây. Tại Champions League, Newcastle chưa biết đến chiến thắng ở hai chuyến làm khách gần nhất (hòa 1, thua 1).

Lịch sử đối đầu với các đội Pháp cũng không ủng hộ họ. Spurs chỉ thắng 4, hòa 3 và thua 7 trong 14 lần chạm trán, với 5/7 thất bại xảy ra trên đất Pháp.

Về lực lượng, PSG có thể vắng Fabian Ruiz, Matvey Safonov, Joao Neves, Lee Kang-in và Quentin Ndjantou do chấn thương, nhưng Achraf Hakimi trở lại, tăng cường sức mạnh cánh phải. Newcastle chịu tổn thất nặng nề hơn với hàng loạt trụ cột như Bruno Guimaraes, Joelinton, Emil Krafth, Fabian Schar, Jamaal Lascelles, Valentino Livramento và Jacob Murphy có nguy cơ vắng mặt.