Trực tiếp Man City vs Chelsea

  • Thứ hai, 5/1/2026 00:00 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Chelsea sẽ đến làm khách tại sân Etihad trong tình trạng vừa sa thải HLV trưởng Enzo Maresca ngay vào ngày đầu năm mới.

Man City được đánh giá cao hơn Chelsea lúc này.

Bối cảnh trận đấu

  • Địa điểm: Sân Etihad
  • Vòng 20 Premier League
  • Chelsea tới Etihad trong tình trạng không có HLV trưởng, sau sự ra đi của Enzo Maresca. HLV đội U21 Chelsea, Calum McFarlane, dự kiến trực tiếp dẫn dắt đội bóng trong cuộc đối đầu với đoàn quân của Pep Guardiola.
  • Chelsea chỉ thắng 1 trận trong 7 vòng đấu gần nhất tại Premier League, xếp thứ 5 với 30 điểm trên BXH.
  • Man City có 9 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, thắng tới 8.
  • Sau khi để Sunderland cầm chân, nửa xanh thành Manchester vẫn xếp thứ hai khi kém Arsenal 4 điểm.

Lực lượng

  • Man City vắng Omar Marmoush và Rayan Ait-Nouri do hai cầu thủ này đang tham dự CAN Cup 2025. John Stones, Mateo Kovacic và Oscar Bobb, Jérémy Doku vắng vì chấn thương.
  • Chelsea có thể vắng Marc Cucurella và Roméo Lavia.

Thống kê đáng chú ý

  • Chelsea đang trải qua chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp tại giải Ngoại Hạng Anh.
  • Chelsea toàn thua Man City ở 4 lần chạm mặt gần nhất trên mọi đấu trường.
  • Trên sân nhà, Man City thắng tới 17 và chỉ thua 2 trong 20 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
  • Chelsea toàn hòa và thua Man City (11 lần) trên mọi đấu trường kể từ sau chiến thắng ở chung kết Champions League năm 2021.
Tường Linh

Man City Chelsea

