Trực tiếp Liverpool vs PSG

Rạng sáng 15/4, Liverpool tiếp đón PSG trên sân nhà Anfield thuộc lượt về tứ kết Champions League 2025/26.

PSG là bài toán khó dành cho Liverpool.

Sau thất bại 0-2 tại Parc des Princes, đội bóng vùng Merseyside không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao tìm kiếm một cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên, trước một đối thủ đang đạt phong độ đỉnh cao như PSG, nhiệm vụ ấy chẳng khác nào leo núi.

Liverpool bước vào trận đấu với tâm thế vừa hy vọng vừa bất an. Chiến thắng 2-0 trước Fulham ở Premier League phần nào giúp thầy trò Arne Slot xốc lại tinh thần. Tại Anfield, họ vẫn duy trì được sức mạnh đáng nể với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, ghi tới 15 bàn thắng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sự ổn định tại đấu trường Champions League của "Lữ đoàn đỏ" đang có dấu hiệu lung lay khi họ thua 2/6 trận gần đây.

Ở chiều ngược lại, PSG thể hiện đúng dáng dấp của nhà đương kim vô địch. Đoàn quân của Luis Enrique sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, cùng nền tảng thể lực vượt trội khi được nghỉ trọn vẹn một tuần do Ligue 1 hoãn lịch thi đấu. Không chỉ vậy, phong độ sân khách của đội bóng thủ đô Paris cũng cực kỳ ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có tới 3 trận giữ sạch lưới.

Những cuộc đối đầu gần đây càng khiến Liverpool thêm phần lo lắng. PSG đang dần trở thành hung thần" của đại diện nước Anh. Ở trận lượt đi, họ hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng 2-0.

Đáng chú ý, ngay cả ở mùa trước, PSG cũng từng đánh bại Liverpool ngay tại Anfield. Muốn đi tiếp, Liverpool buộc phải tái hiện một đêm kỳ diệu kiểu như màn hủy diệt Barcelona 4-0 năm 2019.

Liverpool cần một trận đấu xuất sắc trước PSG.

Khó khăn của đội chủ nhà còn đến từ lực lượng. Danh sách chấn thương tiếp tục kéo dài với cái tên mới nhất là Curtis Jones. Trước đó, Alisson Becker, Wataru Endo, Giovanni Leoni và Conor Bradley đã vắng mặt.

Trái ngược hoàn toàn, PSG gần như có trong tay đội hình mạnh nhất. Bradley Barcola bình phục và sẵn sàng trở lại, trong khi sự vắng mặt đáng kể duy nhất là Fabian Ruiz. Dù vậy, Luis Enrique vẫn phải tính toán kỹ lưỡng bởi Kvaratskhelia và Nuno Mendes đều đứng trước nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng.

Anfield luôn là sân khấu của những điều không tưởng, nhưng lần này thử thách dường như vượt quá giới hạn của Liverpool. PSG không chỉ nắm lợi thế về tỷ số mà còn vượt trội về thể lực lẫn sự ổn định.

Liverpool có thể ghi bàn, thậm chí tạo ra thế trận sôi động, nhưng những khoảng trống khi dâng cao rất dễ trở thành tử huyệt. Một chiến thắng sít sao cho PSG, kèm theo tấm vé vào bán kết, là kịch bản hợp lý hơn cả.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.