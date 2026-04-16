Trọng tài Ecuador bị bắn chết giữa trận đấu

  • Thứ năm, 16/4/2026 16:48 (GMT+7)
Trọng tài Javier Ortega bị bắn chết ngay trên sân trong lúc trận đấu đang diễn ra ở Ecuador, khiến cầu thủ và khán giả hoảng loạn tháo chạy.

Cái chết của trọng tài Ortega gây rúng động bóng đá Ecuador.

Sự việc xảy ra tại một giải phong trào ở thành phố Pasaje hôm 12/4. Nhiều tay súng chưa rõ danh tính bất ngờ xông vào sân, tiếp cận trọng tài 48 tuổi trước khi nổ súng. Ortega gục xuống giữa sân trong sự bàng hoàng của tất cả người có mặt.

Ngay sau tiếng súng, trận đấu lập tức bị hủy bỏ khi cầu thủ và khán giả tìm cách trú ẩn. Các đối tượng gây án nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Lực lượng y tế được điều động khẩn cấp nhưng không thể cứu sống nạn nhân. Ông được xác nhận tử vong tại chỗ.

Khu vực sân vận động nhanh chóng bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là một vụ ám sát có chủ đích. Cảnh sát cho biết đang thu thập các đoạn video từ điện thoại di động và tiến hành lấy lời khai nhân chứng để truy tìm hung thủ.

"Đây là hành vi tội ác máu lạnh xảy ra tại không gian vốn dành cho thể thao và cộng đồng", đại diện lực lượng chức năng nhấn mạnh. Một quan chức bóng đá địa phương chia sẻ: "Ông ấy là người tận tụy. Mất một mạng người chỉ vì một trận bóng là điều không thể chấp nhận".

Cái chết của Ortega gây phẫn nộ trong giới trọng tài và những người làm bóng đá địa phương. Nhiều tổ chức kêu gọi tăng cường an ninh tại các giải đấu phong trào, gồm cải thiện hệ thống chiếu sáng, bổ sung lực lượng bảo vệ và thúc đẩy các giải pháp hòa giải cộng đồng.

Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng trong bóng đá phong trào tại Ecuador. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Sau bi kịch, cộng đồng địa phương thắp nến tưởng niệm Ortega, trong khi ban tổ chức giải đấu quyết định tạm hoãn các trận đấu.

Cầu thủ Real chửi trọng tài

Bầu không khí tại Allianz Arena căng thẳng tột độ khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League, khiến hậu vệ đội trưởng Dani Carvajal không giữ được bình tĩnh.

3 giờ trước

Diaz nói thẻ đỏ của Camavinga là chính xác

Tiền đạo Luis Diaz lên tiếng bảo vệ quyết định của trọng tài trong tình huống truất quyền thi đấu Eduardo Camavinga ở tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

9 giờ trước

Camavinga tự hủy vì sai lầm cũ

Hai tấm thẻ đỏ vì cùng một hành vi cho thấy vấn đề không nằm ở trọng tài, mà ở chính lựa chọn của Eduardo Camavinga.

13 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mourinho boc tran van de cua Real Madrid hinh anh

Mourinho bóc trần vấn đề của Real Madrid

8 phút trước 18:00 16/4/2026

Bayern Munich loại Real Madrid sau hai lượt trận, và phát biểu của Jose Mourinho chỉ ra vấn đề cốt lõi: đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có ngôi sao, nhưng chưa phải là một tập thể đúng nghĩa.

U17 Viet Nam huy diet Timor Leste 10-0 hinh anh

U17 Việt Nam hủy diệt Timor Leste 10-0

24 phút trước 17:45 16/4/2026

Chiều 16/4, U17 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi hủy diệt U17 Timor Leste 10-0 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

Vo Karius khoe bung bau goi cam hinh anh

Vợ Karius khoe bụng bầu gợi cảm

1 giờ trước 16:51 16/4/2026

Nữ MC Diletta Leotta tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh cuốn hút, trong đó cô khéo léo khoe vẻ quyến rũ khi mang thai đứa con thứ 2.

Bạn có thể quan tâm

