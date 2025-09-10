Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trọng tài Coote bị buộc tội sản xuất video khiêu dâm trẻ em

  Thứ tư, 10/9/2025 20:20 (GMT+7)
Cựu trọng tài Premier League David Coote bị buộc tội sản xuất video khiêu dâm trẻ em loại A, liên quan đến hành vi tình dục xâm nhập.

Trọng tài Coote dính thêm cáo buộc sản xuất video khiêu dâm trẻ em.

Theo truyền thông Anh, đây là tội danh nghiêm trọng. Coote sẽ phải ra tòa tại Tòa án Magistrates Nottingham vào tuần tới để đối mặt với phiên xét xử đầu tiên liên quan đến cáo buộc này.

Tháng 11 năm ngoái, The Sun phanh phui đoạn video Coote gọi HLV Jurgen Klopp là "gã Đức khốn kiếp". Không lâu sau, một clip khác cho thấy ông sử dụng cocaine tại Euro 2024. Cả hai vụ việc khiến sự nghiệp trọng tài của Coote bị hủy hoại.

Tới tháng 12/2024, Tổ chức trọng tài Anh PGMOL sa thải vị trọng tài 43 tuổi. UEFA cũng cấm ông tham gia các hoạt động bóng đá cho đến tháng 6 năm sau.

Coote từng cầm còi hơn 100 trận đấu tại giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh. Coote hiện sinh sống tại Newark, hạt Nottinghamshire, và làm việc cho công ty chuyển phát Evri có trụ sở gần nơi ở.

Tháng 1 năm nay, Coote công khai mình là người đồng tính, chia sẻ với The Sun rằng việc che giấu xu hướng tính dục suốt nhiều năm góp phần dẫn tới cả hành vi xúc phạm Klopp lẫn việc sử dụng ma túy.

Coote thừa nhận ông ở trong một “nơi tối tăm” kể từ khi tin tức về việc sử dụng ma túy tại Euro 2024 bị phanh phui. Ông nói: “Nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình và đồng nghiệp, tôi không chắc mình còn ở đây hôm nay".

Dấu chấm hết cho trọng tài Premier League xúc phạm Klopp

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vừa ra án phạt treo giò 8 tuần và buộc tham gia khóa đào tạo đối với cựu trọng tài Premier League David Coote, sau khi ông bị phát hiện dùng lời lẽ xúc phạm cựu HLV Liverpool, Jürgen Klopp.

20:26 12/8/2025

Trọng tài David Coote làm shipper mưu sinh

David Coote hiện làm công việc giao hàng cho công ty chuyển phát Evri sau khi bị UEFA cấm 16 tháng vì loạt bê bối khiến sự nghiệp lao dốc không phanh.

06:43 3/6/2025

Cơ hội để trọng tài David Coote trở lại với bóng đá

Trọng tài từng cầm còi tại Premier League, David Coote, được ủng hộ quay trở lại làm công việc liên quan tới bóng đá dù bị sa thải sau loạt bê bối.

11:00 29/1/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

