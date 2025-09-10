Trọng tài Coote bị buộc tội sản xuất video khiêu dâm trẻ em

Cựu trọng tài Premier League David Coote bị buộc tội sản xuất video khiêu dâm trẻ em loại A, liên quan đến hành vi tình dục xâm nhập.

Trọng tài Coote dính thêm cáo buộc sản xuất video khiêu dâm trẻ em.

Theo truyền thông Anh, đây là tội danh nghiêm trọng. Coote sẽ phải ra tòa tại Tòa án Magistrates Nottingham vào tuần tới để đối mặt với phiên xét xử đầu tiên liên quan đến cáo buộc này.

Tháng 11 năm ngoái, The Sun phanh phui đoạn video Coote gọi HLV Jurgen Klopp là "gã Đức khốn kiếp". Không lâu sau, một clip khác cho thấy ông sử dụng cocaine tại Euro 2024. Cả hai vụ việc khiến sự nghiệp trọng tài của Coote bị hủy hoại.

Tới tháng 12/2024, Tổ chức trọng tài Anh PGMOL sa thải vị trọng tài 43 tuổi. UEFA cũng cấm ông tham gia các hoạt động bóng đá cho đến tháng 6 năm sau.

Coote từng cầm còi hơn 100 trận đấu tại giải đấu hàng đầu của bóng đá Anh. Coote hiện sinh sống tại Newark, hạt Nottinghamshire, và làm việc cho công ty chuyển phát Evri có trụ sở gần nơi ở.

Tháng 1 năm nay, Coote công khai mình là người đồng tính, chia sẻ với The Sun rằng việc che giấu xu hướng tính dục suốt nhiều năm góp phần dẫn tới cả hành vi xúc phạm Klopp lẫn việc sử dụng ma túy.

Coote thừa nhận ông ở trong một “nơi tối tăm” kể từ khi tin tức về việc sử dụng ma túy tại Euro 2024 bị phanh phui. Ông nói: “Nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình và đồng nghiệp, tôi không chắc mình còn ở đây hôm nay".