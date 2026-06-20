Trọng tài áp dụng luật mới trong chiến thắng của Brazil

Trận đấu giữa Brazil và Haiti tại bảng C World Cup 2026 đã xuất hiện một tình huống áp dụng luật mới của FIFA.

Ở phút thứ 5 trận đấu giữa Brazil và Haiti sáng 20/6, thủ môn Placide bên phía Haiti chuẩn bị thực hiện quả phát bóng lên nhưng bị trọng tài người Tây Ban Nha, Alejandro Hernandez, xác định có hành vi câu giờ.

Thủ môn Placide (1) mắc lỗi câu giờ. Ảnh: Reuters.

Sau khi nhắc nhở, trọng tài bắt đầu đếm ngược 5 giây bằng cách giơ tay ra hiệu. Khi Placide không đưa bóng trở lại cuộc chơi trong khoảng thời gian quy định, Brazil lập tức được hưởng một quả phạt góc.

Đây là một trong những điều chỉnh đáng chú ý trong công tác điều hành tại World Cup 2026. Theo quy định mới được ban hành trước khi giải đấu diễn ra, các trọng tài được quyền áp dụng hình phạt đối với những hành vi bị xem là phi thể thao, bao gồm việc cố tình kéo dài thời gian trong các tình huống phát bóng lên hoặc ném biên. Cụ thể hơn, nếu cầu thủ hoặc thủ môn không thực hiện pha bóng trong vòng 5 giây sau tín hiệu của trọng tài, đội đối phương sẽ được hưởng một quả phạt góc.

Luật này từng xuất hiện ở lượt trận đầu tiên của bảng K, khi thủ môn CHDC Congo chần chừ trong một tình huống phát bóng, khiến đội nhà bị phạt góc trong trận gặp Bồ Đào Nha.

Ở trận đấu với Haiti, Brazil không tận dụng được cơ hội đặc biệt đó khi Raphinha thực hiện quả phạt góc về phía cột gần nhưng hàng thủ đối phương đã kịp thời giải nguy. Dù vậy, tình huống này vẫn trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu.

Chung cuộc, Brazil giành chiến thắng 3-0 trước Haiti để vươn lên dẫn đầu bảng C sau lượt trận thứ hai.

Cunha hoàn tất cú đúp ngoạn mục Cú dứt điểm quyết đoán của ngôi sao MU giúp "Selecao'' nhân đôi cách biệt trước Haiti ở trận đấu sáng 20/6.