Trời nắng đẹp, Hà Nội vẫn còn 7 điểm ngập sâu

Tính đến sáng 2/10, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận còn 7 điểm ngập sâu, công tác khắc phục đang được diễn ra khẩn trương, liên tục.

Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, đặc biệt là trận mưa rất lớn ngày 30/9, mực nước trên sông Nhuệ vẫn ở mức cao.

Một số điểm vẫn ngập sâu trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa.

Hiện trên địa bàn thành phố còn tồn tại một số điểm úng ngập tại lưu vực sông Nhuệ: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), Cầu Bươu, Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Phan Văn Trường, KĐT Resco, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Phú Xá.

Công ty đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập. Mở đập Thanh Liệt, hỗ trợ thoát nước cho sông Nhuệ. Vận hành hợp lý các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở vận hành 100% công suất (20/20 bơm) và 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống. Các cửa phải vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Từ rạng sáng 2/10, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, để giảm mực nước trên các sông, hồ, cơ quan chức năng đã điều tiết nước từ hồ Tây, sông Nhuệ sang sông Tô Lịch. Ưu tiên thoát nước cho lưu vực Tô Lịch qua sông Tô Lịch về trạm bơm Yên Sở bằng các cửa điều tiết A, B, C hồ điều hòa Yên Sở...

