Game hay nhất năm 2025

Lễ trao giải Game Awards 2025 chứng kiến sự áp đảo chưa từng có của Clair Obscur: Expedition 33, trong bối cảnh ngành game toàn cầu sôi động với nhiều dự án mới.

Clair Obscur: Expedition 33 được xướng tên trong giải thưởng Trò chơi của năm 2025. Ảnh: GameRadar.

Lễ trao giải Game Awards 2025 vừa khép lại, đánh dấu một năm sôi động của ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Chương trình do Geoff Keighley dẫn dắt tiếp tục giữ vai trò là sự kiện thường niên lớn nhất của làng game toàn cầu, nơi tôn vinh những sản phẩm nổi bật nhất trong vòng 12 tháng. Đồng thời, buổi lễ cũng công bố hàng loạt dự án mới thông qua các đoạn trailer và màn giới thiệu độc quyền.

Tâm điểm của màn trao giải năm nay thuộc về Clair Obscur: Expedition 33. Tựa game nhập vai này bước vào Game Awards 2025 với kỷ lục 13 đề cử và kết thúc buổi lễ bằng một chiến thắng áp đảo.

Trong đó, sản phẩm đến từ studio Sandfall Interactive giành 8 giải thưởng trong tổng số 10 hạng mục được đề cử, bao gồm giải thưởng danh giá nhất Trò chơi của năm (Game of the Year). Thành tích này là điều chưa từng có trong lịch sử Game Awards.

Ngoài danh hiệu Trò chơi của năm, Clair Obscur: Expedition 33 còn chiến thắng ở nhiều hạng mục quan trọng khác như Câu chuyện hay nhất, Đạo diễn trò chơi xuất sắc, Thiết kế nghệ thuật xuất sắc, Nhạc phim hay nhất, Game nhập vai hay nhất, Trò chơi độc lập hay nhất, Game indie đầu tay xuất sắc và Diễn xuất xuất sắc dành cho Jennifer English. Sự thống trị gần như tuyệt đối của trò chơi đã trở thành điểm nhấn lớn nhất của toàn bộ sự kiện.

Bên cạnh Clair Obscur, một số giải thưởng khác được trao cho những cái tên quen thuộc như Donkey Kong Bananza, Hades 2 và ARC Raiders, tạo nên bức tranh đa dạng về xu hướng và chất lượng của ngành game trong năm qua.

Game Awards của năm nay còn thu hút sự chú ý nhờ loạt trailer và công bố mới. Đáng chú ý là màn hé lộ Star Wars: Fate of The Old Republic cùng đoạn giới thiệu bí ẩn liên quan đến dự án tiếp theo của Larian Studios, được xác nhận mang tên Divinity. Ngoài ra, các đoạn trailer của Control: Resonant và 2 tựa game Tomb Raider mới cũng khiến cộng đồng game thủ hào hứng.

Game Awards từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một lễ vinh danh đơn thuần, trở thành “sân khấu” quan trọng cho các nhà phát triển và phát hành công bố chiến lược trong tương lai.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm trao giải là khi Geoff Keighley nhắc lại câu nói của cha mình, ông David Keighley rằng “sự hoàn hảo là điều không thể đạt được và cũng không thể có được trong khả năng tài chính. Chỉ có sự xuất sắc mới có thể”. Thông điệp này rất phù hợp với chiến thắng của Clair Obscur: Expedition 33, khi tựa game không chỉ giành Game of the Year mà còn lập nên cột mốc mới cho The Game Awards.