Chính thức trình Quốc hội dự án sân bay Gia Bình top 10 thế giới

Sáng 14/11, Chính phủ đã chính thức gửi tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tới Quốc hội.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: ACV.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa gửi tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tới Quốc hội.

Bộ trưởng Minh cho biết Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hiện nay là cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tuy nhiên, sân bay này đang khai thác vượt quá công suất thiết kế đồng thời còn một số hạn chế về chất lượng dịch vụ, tiện ích, công nghệ so với các sân bay trong khu vực.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Quốc hội tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: Quochoi.vn.

Bổ trợ cho sân bay Nội Bài

Dù sân bay Nội Bài đã có nghiên cứu, quy hoạch mở rộng nhưng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về quỹ đất, giải phóng mặt bằng và cần thời gian để hoàn thành.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là bước đi chiến lược, mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không Vùng Thủ đô theo mô hình “trung tâm kép” đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng thành công như London (Anh), Tokyo (Nhật Bản).

Sân bay Gia Bình sẽ giữ vai trò bổ trợ chiến lược cho sân bay Nội Bài, phát huy lợi thế về không gian, kết nối và hạ tầng, đồng thời tạo đà phát triển cho các ngành công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ. Dự án đồng thời có ý nghĩa đặc biệt trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 (APЕС 2027).

Tờ trình của Chính phủ cũng cho biết việc đầu tư dự án phù hợp với các quy hoạch tổng thể thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sân bay sẽ được đầu tư theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới; đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax…

Sân bay Gia Bình được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 1.960 ha, rộng hơn sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha). Ảnh: Đinh Hà.

Theo kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất của dự án vào khoảng 1.885 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng , trong đó giai đoạn 1 dự kiến đầu tư 141.236 tỷ và giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ. Thời gian hoạt động dự án là 70 năm, từ 2025 đến năm 2095.

Sân bay Gia Bình sẽ được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu lượt khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030 và nâng lên khoảng 50 triệu lượt khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Theo thiết kế ban đầu, sân bay Gia Bình sẽ có 2 cặp đường cất hạ cánh song song, mỗi cặp gồm 2 đường cất hạ cánh; khoảng cách giữa hai cặp đường cất hạ cánh là 1.800 m. Chiều dài đường cất hạ cánh là 3.500-4.000 m, đáp ứng khả năng khai thác đối với tất cả loại máy bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới hiện nay.

Trong giai đoạn đến năm 2030, sân bay sẽ bao gồm 83 vị trí đỗ máy bay, và tăng lên 123 vị trí đến năm 2050.

Về hạ tầng kết nối, sân bay Gia Bình sẽ được kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh. Trong đó, khu vực Hà Nội được kết nối trực tiếp thông qua tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia.

Do sân bay Gia Bình cách sân bay Nội Bài chỉ 43 km và nằm trên hướng khởi hành chính của sân bay Nội Bài nên 2 sân bay nằm chung vùng trời hoạt động bay. Vì vậy, tư vấn và các chuyên gia chuyên ngành quản lý bay đã tuân thủ theo 6 nguyên tắc để thiết kế sơ bộ vùng trời và phương thức bay nhằm bảo đảm khai thác chung vùng trời tối ưu, an toàn và hiệu quả.

Làm rõ phương án kết nối hạ tầng sân bay Gia Bình

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban nhất trí với sự cần thiết đầu tư sân bay Gia Bình. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cần lượng hóa rõ các mục tiêu của dự án (tiêu chuẩn 5 sao Skytrax, top 10 thế giới, Net Zero…), xác định lộ trình và tính khả thi.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: Quochoi.vn.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo cần làm rõ phương án đầu tư hệ thống giao thông kết nối đa phương thức đồng bộ với tiến độ hoàn thành dự án; đánh giá tính khả thi trong việc hoàn thành dự án để đáp ứng tiến độ phục vụ APEC năm 2027, trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và điều kiện địa chất phức tạp.

Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị phân tích cơ sở xác định thời gian hoạt động của dự án là 70 năm; cần xác định dựa trên thời gian thu hồi vốn thực tế và quy định giám sát định kỳ 5 năm/lần để cập nhật doanh thu, chi phí, lợi nhuận và điều chỉnh linh hoạt, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.

Cơ quan thẩm tra cũng yêu cầu làm rõ hơn về căn cứ tính toán suất đầu tư, so sánh suất đầu tư với các dự án sân bay tương đương trong khu vực và điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp, tối ưu; nguồn vốn, khả năng thu hồi vốn và trả nợ vốn vay.