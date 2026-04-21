Google vừa đặt nút chấm hết cho một loạt ứng dụng AI

Tận dụng mô hình Gemini, AI trên trình duyệt Chrome có thể tóm tắt nội dung, gửi email và tóm tắt video YouTube nhanh chóng, khiến nhiều ứng dụng bên thứ ba lỗi thời.

Tính năng mới trên Chrome cho phép gọi Gemini ngay trong lúc duyệt web. Ảnh: Google.

Google vừa công bố tích hợp AI vào trình duyệt Chrome tại một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Tính năng mới xoay quanh trợ lý Gemini, cho phép kích hoạt ngay trong Chrome để tóm tắt website, tạo hình ảnh hoặc gửi email.

Người dùng đôi khi phải mở hàng chục tab để giải quyết công việc hàng ngày, chẳng hạn như đọc báo cáo, tóm tắt và gửi email. Theo đại diện Google, giải pháp mới giúp rút ngắn thời gian và cách làm việc.

"Chúng tôi muốn đưa các quy trình cần mở 20 tab và 20 phút vào một tab, nơi người dùng có thể hoàn thành công việc chỉ trong vài phút", Charmaine D'Silva, Giám đốc Sản phẩm Chrome tại Google, cho biết.

Cách tiếp cận này khá giống một số đối thủ như Perplexity với trình duyệt Comet, hoặc OpenAI Atlas. Lợi thế của Google đến từ lượng lớn người dùng Chrome trải dài nhiều nền tảng, cùng mô hình Gemini 3.1 được đánh giá cao.

AI trên Chrome làm được gì?

Người dùng có thể kích hoạt AI bằng nút "Ask Gemini" ở góc trên bên phải Chrome. Khung trò chuyện sẽ xuất hiện ngay cạnh trang web đang mở. Khi được yêu cầu, hệ thống tự động chia sẻ nội dung màn hình với AI, giúp trợ lý hiểu rõ ngữ cảnh trang web.

Tác vụ cơ bản nhất của Gemini trên Chrome là tóm tắt website. Nếu cần nghiên cứu hay so sánh thông tin, AI sẽ tổng hợp và đối chiếu các nguồn trên Internet hoặc danh sách tab đang mở, từ đó đưa ra bảng so sánh, kèm nhận xét cụ thể theo yêu cầu.

Ngoài văn bản, Gemini trên Chrome còn hiểu hình ảnh. Người dùng có thể yêu cầu mô tả, giải thích nội dung ảnh. Theo Google, tính năng này có khả năng ghi nhớ các trang web từng truy cập, giúp duyệt web gọn gàng mà không cần mở quá nhiều tab.

Tóm tắt video trên YouTube cũng là tính năng đáng chú ý. Khi nhập câu lệnh, AI sẽ liệt kê nội dung tóm tắt, kèm mốc thời gian cụ thể. Đại diện Google nhấn mạnh hệ thống kết nối trực tiếp với API của YouTube, thu thập dữ liệu bằng công cụ nội bộ thay vì đọc phụ đề video.

Một số tính năng chính của Gemini trên Chrome gồm tóm tắt website, mô tả hình ảnh và tóm tắt video trên YouTube.

Gemini trên Chrome còn kết nối với những dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Gmail, Maps, Calendar... giúp truy xuất và xử lý thông tin nhanh chóng.

Lấy ví dụ với lập kế hoạch du lịch. Quá trình thường mất nhiều ngày, yêu cầu truy cập nhiều nguồn khác nhau. Gemini trên Chrome cho phép yêu cầu so sánh tour du lịch đang truy cập với những gói khác, sau đó tạo bảng tóm tắt.

Nhờ khả năng ghi nhớ thông tin, Gemini có thể biết ngày nghỉ phép, sở thích của người dùng hoặc bạn bè, từ đó lập kế hoạch du lịch với thời gian, điểm tham quan phù hợp.

Với khả năng liên kết Gmail, người dùng có thể yêu cầu AI gửi email dựa trên thông tin đã cung cấp mà không cần thoát website đang truy cập. Sau khi AI hoàn thiện nội dung, chỉ cần nhấn gửi hoặc chỉnh sửa nếu muốn.

Ngoài câu lệnh văn bản, nền tảng cũng hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói trực tiếp vào khung chat. Google lưu ý AI vẫn có khả năng gặp sai sót, người dùng có thể điều chỉnh lại hoặc đánh giá "không thích" nếu câu trả lời chứa thông tin sai lệch.

Đảm bảo quyền riêng tư

Gemini trên Chrome cũng tích hợp mô hình tạo ảnh Nano Banana 2. Khi xem một sản phẩm nội thất, người dùng có thể yêu cầu AI thay đổi hoặc kết hợp chúng vào không gian phòng khách theo mô tả, không cần tải file hay mở tab mới.

Google cũng áp dụng một số biện pháp bảo mật. Để sử dụng tính năng AI, Chrome và Gemini cần đăng nhập cùng tài khoản và trên 18 tuổi. Tính năng này hiện cũng không hỗ trợ chế độ ẩn danh.

AI cũng được huấn luyện để nhận diện các mối đe dọa, bao gồm kỹ thuật chèn câu lệnh gián tiếp (indirect prompt injection), tránh việc AI bị lợi dụng cho mục đích xấu.

Gemini trong Chrome tích hợp Nano Banana 2 để xử lý và chỉnh sửa ảnh, hỗ trợ chọn mô hình Fast, Thinking hoặc Pro.

Người dùng cần xác thực thủ công cho những tác vụ nhạy cảm như gửi email hoặc thêm sự kiện vào lịch. Lịch sử trò chuyện với Gemini trên Chrome cũng được đồng bộ với ứng dụng Gemini trên web.

Một số người lo ngại về quyền riêng tư khi AI đọc nội dung trang web. Theo đại diện Google, AI chỉ xem dữ liệu khi được yêu cầu. Ví dụ, khi nhận câu lệnh phân tích, hệ thống mới quét nội dung trang web.

Công ty cũng khuyến cáo người dùng tự kiểm chứng thông tin do AI tạo ra. Các câu hỏi nhạy cảm sẽ bị từ chối trả lời. Hiện tại, Chrome trên Android đã hỗ trợ gọi AI bằng thao tác nhấn giữ nút nguồn. Phiên bản trên iOS cũng đang được triển khai cho một số quốc gia.