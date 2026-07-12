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Thế giới

Triều Tiên khẳng định lập trường về răn đe hạt nhân

  • Chủ nhật, 12/7/2026 19:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Triều Tiên tái khẳng định lập trường duy trì năng lực răn đe hạt nhân, đồng thời cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên "không còn khả thi" trong bối cảnh hiện nay.

Triều Tiên thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm. Ảnh: KCNA/TTXVN.

Trong tuyên bố do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 11/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng yêu cầu "phi hạt nhân hóa Triều Tiên" đã "mất tính thực tiễn" nên mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc, MỹNhật Bản bên lề Hội nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 7/7. Tại cuộc họp, ba nước tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp chính sách đối với Bình Nhưỡng.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng bày tỏ quan ngại về việc NATO tăng cường hiện diện và hợp tác quân sự với các đối tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục củng cố năng lực răn đe trước những diễn biến an ninh mà nước này cho là đang gia tăng.

Trước đó một ngày, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ đạo tiếp tục mở rộng năng lực hạt nhân cả về chất lượng và số lượng, đồng thời hiện đại hóa các căn cứ quân sự tại cuộc họp mở rộng của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

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https://baotintuc.vn/the-gioi/trieu-tien-khang-dinh-lap-truong-ve-ran-de-hat-nhan-20260712111641102.htm

Nhật Hưng - Phương Hoa/TTXVN

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