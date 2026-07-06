Khu trục hạm mới nhất Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược

Loạt hình ảnh do Triều Tiên công bố cho thấy khu trục hạm 5.000 tấn mới nhất phóng thử tên lửa hành trình chiến lược cùng nhiều hệ thống vũ khí hiện đại.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức Triều Tiên thị sát vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược từ khu trục hạm mới nhất của nước này. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/7 đưa tin nước này đã tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược cùng nhiều hệ thống vũ khí trên khu trục hạm mới nhất, dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 3/7 trên khu trục hạm Kang Kon có lượng giãn nước 5.000 tấn, nhằm đánh giá khả năng phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin, hệ thống hỏa lực tích hợp, pháo hạm, pháo tự động và các thiết bị tác chiến điện tử của tàu trong khuôn khổ chương trình kiểm tra tính năng.

Hình ảnh khu trục hạm Kang Kon trong cuộc thử nghiệm phóng tên lửa ngày 5/7 và tên lửa được phóng đi từ khu trục hạm Kang Kon trong cuộc thử nghiệm. Ảnh: KCNA.

Ông Kim Jong-un được dẫn lời đánh giá cao độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu của các hệ thống vũ khí trên tàu, đồng thời cho rằng những tiến bộ gần đây của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước cho thấy tiềm năng tăng cường năng lực tác chiến của hải quân Triều Tiên trong các nhiệm vụ chiến lược.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng vạch ra kế hoạch tiếp tục phát triển các hệ thống tác chiến mặt nước và dưới nước thế hệ mới, đồng thời triển khai chúng tại các vùng biển hoạt động. Ông kêu gọi tiếp tục nâng cao năng lực răn đe và khả năng tác chiến của quân đội.

Toàn cảnh vụ phóng thử tên lửa từ tàu khu trục mới Kang Kon ngày 5/7. Ảnh: KCNA.

KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã chỉ đạo hoàn tất chương trình thử nghiệm và đưa khu trục hạm Kang Kon vào biên chế hải quân trong vòng hai tháng.

Cũng trong ngày 3/7, Chủ tịch Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về phát triển ngành công nghiệp đóng tàu của Triều Tiên.

Ông Kim cũng tiết lộ kế hoạch phát triển thế hệ tàu chiến mặt nước chiến lược mới có lượng giãn nước 10.000 tấn, tiếp nối chương trình đóng khu trục hạm hiện nay.

Cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là năng lực hải quân.

Sau nhiều năm tập trung phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng gần đây chuyển trọng tâm sang xây dựng lực lượng hải quân có khả năng tác chiến tầm xa.

Tháng 6 vừa qua, Triều Tiên chính thức đưa vào biên chế khu trục hạm Choe Hyon có lượng giãn nước 5.000 tấn - chiến hạm lớn nhất từng được nước này vận hành - và thông báo sẽ sớm triển khai chiếc Kang Kon cùng lớp sau khi hoàn tất thử nghiệm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng công bố kế hoạch đóng hai khu trục hạm 5.000 tấn mỗi năm trong 5 năm tới, đồng thời phát triển lớp tàu chiến mặt nước chiến lược mới có lượng giãn nước 10.000 tấn và thúc đẩy mục tiêu xây dựng lực lượng hải quân mang năng lực răn đe hạt nhân.

Theo giới quan sát, chương trình này phản ánh nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm mở rộng năng lực tác chiến từ phòng thủ ven bờ sang các hoạt động xa bờ, đồng thời tăng cường khả năng răn đe trước Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng hiệu quả tác chiến thực tế của các chiến hạm mới vẫn cần được kiểm chứng trong quá trình vận hành và huấn luyện.