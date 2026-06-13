Ông Kim Jong Un cam kết luôn sát cánh cùng Nga

Nhân Quốc khánh Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gửi điện mừng Tổng thống Vladimir Putin, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ luôn ủng hộ và sát cánh cùng Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp tại sân bay Vostochny Cosmodrome ở vùng Amur phía đông xa xôi của Nga, tháng 9/2023. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp Quốc khánh Nga, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Bức điện chúc mừng được Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong Chol chuyển tới một quan chức Bộ Ngoại giao Nga.

Theo KCNA, trong thư chúc mừng nhân Ngày nước Nga, ông Kim tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của Bình Nhưỡng đối với Moscow. Quốc khánh Nga được tổ chức vào ngày 12/6 hàng năm, đánh dấu sự kiện nước Nga tuyên bố chủ quyền quốc gia vào năm 1990.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi tới Tổng thống Putin những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, đồng thời nhấn mạnh quan hệ song phương đang được củng cố mạnh mẽ, trở thành “mối quan hệ chân thành và gắn bó dựa trên niềm tin đồng chí và liên minh”, mở ra một chương mới trong lịch sử hợp tác giữa hai nước.

Ông Kim cho rằng sự phát triển nhanh chóng của quan hệ Nga - Triều là kết quả từ việc cả hai bên nghiêm túc thực hiện các cam kết trong Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024.

Bức ảnh lưu trữ này, được Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên công bố vào ngày 20/6 năm 2024, cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) đang lái xe và trò chuyện cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái). Ảnh: Yonhap.

“Đó là lập trường và ý chí không thay đổi của cá nhân tôi cũng như chính phủ CHDCND Triều Tiên trong việc ủng hộ đầy đủ các chính sách đối nội và đối ngoại của Moscow, đồng thời luôn sát cánh cùng Liên bang Nga”, ông Kim khẳng định trong bức thư.

Theo KCNA, bức điện đề ngày 12/6 đã được Đại sứ Sin Hong Chol chính thức chuyển tới phía Nga trong cuộc gặp với một quan chức Bộ Ngoại giao nước này.