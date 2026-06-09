Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Trung Quốc

Theo Xinhua, ngày 9/6, tại Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã thống nhất phương hướng phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống qua các thế hệ.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý đưa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước "lên một nền tảng vững chắc hơn" và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác.

Cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện, cùng Chủ tịch Kim Jong Un và Phu nhân Ri Sol Ju, đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tháp Hữu nghị Trung - Triều. Hai nhà lãnh đạo khẳng định giai đoạn hai quốc gia chiến đấu trong thập niên 1950 là ký ức lịch sử chung vĩnh cửu.

Hai bên cam kết duy trì các công trình biểu tượng cho quan hệ song phương, đồng thời triển khai các chương trình giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Sáng 9/6, ông Tập Cận Bình cùng ông Kim Jong Un đã tới thăm Trường Đào tạo Cán bộ Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã cùng trồng một cây linh sam lưu niệm. Theo Tân Hoa Xã, cây linh sam xanh tốt quanh năm tượng trưng cho tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Trước đó, tại buổi hội đàm ngày 8/6 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn lấy chuyến thăm này làm cơ hội tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên trong thời kỳ mới.

Nhà lãnh đạo Bắc Kinh nhấn mạnh hai nước đều là quốc gia xã hội chủ nghĩa, có truyền thống tương trợ gắn kết. Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị song phương, đồng thời kiên định ủng hộ sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Triều Tiên.

Trước bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất định hướng 4 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ song phương: Kiên trì lấy trao đổi cấp cao làm định hướng, củng cố nền tảng tin cậy chính trị lẫn nhau; Kiên trì mục tiêu vì lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất; Kiên trì kế thừa tình hữu nghị làm động lực, thắt chặt gắn kết nhân dân hai nước; Kiên trì nguyên tắc công bằng, chính nghĩa nhằm làm phong phú nội hàm hợp tác chiến lược.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định sẵn sàng duy trì trao đổi chặt chẽ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường kết nối chiến lược phát triển với Triều Tiên, mở rộng hợp tác thiết thực trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, xây dựng, khoa học công nghệ và y tế.

Về phía Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhấn mạnh việc Chủ tịch Tập Cận Bình chọn Bình Nhưỡng làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm đã thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương, đồng thời minh chứng cho tính chất bền chặt của mối quan hệ Trung - Triều.

Chủ tịch Kim Jong Un đánh giá, kể từ thượng đỉnh Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái, quan hệ song phương đã đạt nhiều tiến triển tích cực trên các lĩnh vực. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh để hiện thực hóa các đề xuất của Chủ tịch Tập Cận Bình, tạo đột phá mới cho tiến trình giao lưu và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

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