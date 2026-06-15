Tín hiệu từ động thái mới của TT Trump về quan hệ Mỹ - Triều

Chỉ vài giờ sau khi tuyên bố xung đột với Iran đã kết thúc, Tổng thống Trump bất ngờ đăng bức ảnh chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không kèm bất kỳ chú thích nào.

Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/6/2026. Bức ảnh không kèm chú thích chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12/6/2018, bên lề hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Theo trang The Korea Times, động thái này được giới quan sát xem là tín hiệu cho thấy Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại đối thoại cấp cao với Bình Nhưỡng, dù hồ sơ Triều Tiên có thể chưa phải ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự hiện nay của Nhà Trắng.

Ngày 14/6 (giờ địa phương), ông Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông cùng ông Kim Jong-un đi dạo trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Capella tại Singapore hôm 12/6/2018. Đây là thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên trong lịch sử, nơi hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ song phương.

Bài đăng xuất hiện khoảng một giờ sau khi ông Trump thông báo Mỹ dự kiến ký kết một thỏa thuận với Iran vào ngày hôm sau. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận này sẽ ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và tạo điều kiện để hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz được khôi phục bình thường.

Trong bài viết đăng trên Truth Social, ông Trump chỉ trích Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng thỏa thuận này không ngăn chặn được tham vọng hạt nhân của Iran. Ông khẳng định thỏa thuận mới mà chính quyền của ông theo đuổi có mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới mọi hình thức.

Phản ứng trước bài đăng của Tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tỏ ra thận trọng. Trong tuyên bố ngày 14/6, cơ quan này nhấn mạnh Seoul và Washington nhất quán duy trì lập trường sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ để tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng.

Theo các nhà phân tích, việc đăng tải một bức ảnh không kèm chú thích phản ánh phong cách ngoại giao quen thuộc của ông Trump, khi ông thường sử dụng những thông điệp mang tính biểu tượng và để ngỏ nhiều cách diễn giải khác nhau về các bước đi tiếp theo.

Giáo sư Park Won-gon, chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Nữ sinh Ewha, cho rằng đây là cách ông Trump phát đi tín hiệu rằng cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng vẫn chưa khép lại sau khi hồ sơ Iran có những chuyển biến tích cực.

Theo ông Park, một thỏa thuận với Iran có thể chưa đủ để củng cố di sản đối ngoại của ông Trump. Trong nỗ lực của Mỹ nhằm xử lý các hồ sơ tồn đọng kéo dài nhiều thập niên, Cuba và Triều Tiên vẫn là những vấn đề đáng chú ý.

Dù vậy, chuyên gia này lưu ý rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định Triều Tiên sẽ trở thành trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ thời gian tới.

“Tuy nhiên, khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh mới vẫn chưa bị loại trừ”, ông Park nhận định. Theo ông, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có những điều kiện và tính toán riêng, song quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo nhìn chung vẫn duy trì ổn định trong thời gian qua. Bên cạnh đó, những tín hiệu được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ IX của Triều Tiên cho thấy không có trở ngại mang tính căn bản nào ngăn cản hai bên cải thiện quan hệ.

Trong khi đó, ông Sean Nottoli, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Danube, cho rằng bài đăng của ông Trump là một tín hiệu có chủ đích, cho thấy Triều Tiên vẫn nằm trong tính toán chiến lược của Washington.

Trao đổi với báo The Korea Times, ông Nottoli nhận định rằng dù bài đăng chưa đồng nghĩa với việc một cuộc gặp thượng đỉnh mới sắp diễn ra, nhưng nó cho thấy vấn đề Triều Tiên vẫn hiện diện trong chương trình nghị sự chiến lược của chính quyền Mỹ.

Theo ông, thời điểm đăng tải bức ảnh có thể liên quan đến những thay đổi trong môi trường địa chính trị khu vực, đặc biệt là ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc đối với Triều Tiên.

Ông Nottoli cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách củng cố hơn nữa vị thế của mình tại Bình Nhưỡng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung gia tăng trên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Washington dưới thời ông Trump từng cho thấy sẵn sàng tiếp xúc trực tiếp với Triều Tiên. Việc nối lại đối thoại, nếu diễn ra, có thể góp phần giảm bớt bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời mở rộng các lựa chọn chiến lược của Mỹ trong khu vực.

Theo chuyên gia này, ông Trump từ lâu ưu tiên hình thức ngoại giao trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo và đặc biệt coi trọng các mối quan hệ cá nhân. Vì vậy, việc tái khởi động đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể được xem là cơ hội để đánh giá liệu Bình Nhưỡng có sẵn sàng đa dạng hóa các lựa chọn chiến lược của mình hay không, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc.