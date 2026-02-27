Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quan hệ Mỹ - Triều ấm lên?

  • Thứ sáu, 27/2/2026 15:47 (GMT+7)
Ngày 26/2, nguồn tin Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên “mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong nhiệm kỳ đầu và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom tại Khu phi quân sự (DMZ) chiều 30/6/2019. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Phản hồi đề nghị bình luận của hãng tin Yonhap, một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, góp phần ổn định tình hình trên Bán đảo Triều Tiên”.

Quan chức này nói thêm: “Chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi. Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với ông Kim Jong Un mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là đã để ngỏ khả năng nối lại ngoại giao với Mỹ trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng Tổng thống Trump có thể tìm kiếm đối thoại với Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra từ cuối tháng 3 tới đến đầu tháng 4.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tại một kỳ đại hội quan trọng gần đây của đảng cầm quyền, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng “không có lý do gì để không thể có quan hệ tốt với Mỹ” nếu Washington rút lại chính sách thù địch, đồng thời nhấn mạnh triển vọng quan hệ Mỹ - Triều “hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của phía Mỹ”.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã có 3 cuộc gặp trực tiếp với ông Kim: tại Singapore tháng 6/2018, tại Hà Nội tháng 2/2019 và tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều tháng 6/2019.

