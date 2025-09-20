Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triệu Lệ Dĩnh tức giận

  • Thứ bảy, 20/9/2025 15:57 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Triệu Lệ Dĩnh bày tỏ bức xúc, kêu gọi truyền thông ngừng chụp lén con trai 6 tuổi sau đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con bị lan truyền.

Theo China Times, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý sau khi đoạn video cô cùng con trai 6 tuổi đi dạo trên phố bị lan truyền rộng rãi. Khoảnh khắc hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm Weibo, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên tranh cãi về quyền riêng tư của trẻ em.

Triệu Lệ Dĩnh hiếm hoi lên tiếng để bảo vệ quyền riêng tư của con trai. Ảnh: Weibo.

Trong đoạn video, Triệu Lệ Dĩnh mặc trang phục giản dị, nắm tay con trai băng qua đường. Dù gương mặt bé trai được che mờ, nhiều người cho rằng quyền riêng tư vẫn bị xâm phạm. Trước tình huống này, nữ diễn viên lần hiếm hoi thể hiện sự bức xúc, cô lên tiếng trên Weibo: “‘Mẹ’ là một vai trò trong cuộc đời tôi. Đồng hành cùng con trưởng thành là điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ làm. Nay, với tư cách là mẹ của một đứa trẻ, tôi tha thiết mong truyền thông đừng hướng ống kính vào trẻ vị thành niên. Các con xứng đáng được bảo vệ đời sống riêng tư. Xin cảm ơn”.

Theo ghi nhận, đây là lần thứ sáu trong năm nay khoảnh khắc riêng tư của họ bị lan truyền. Chính vì sự xâm phạm liên tục này, sao phim Hoa Thiên Cốt buộc phải công khai bày tỏ quan điểm.

Ngay sau đó, studio của Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ lại bài đăng, nhấn mạnh: “Trẻ em cần sự riêng tư và một môi trường không bị quấy rầy để tự do trưởng thành. Xin đừng chĩa ống kính vào các bé”. Người hâm mộ đồng loạt ủng hộ quan điểm của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là một trong những ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Xuất thân không qua trường lớp chính quy về diễn xuất, cô bước vào nghề nhờ giải thưởng từ một cuộc thi tìm kiếm tài năng và khẳng định tên tuổi bằng nỗ lực bền bỉ. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thăng hoa thông qua loạt tác phẩm ăn khách như Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên CốtMinh Lan truyện...

Triệu Lệ Dĩnh và nam diễn viên Phùng Thiệu Phong kết hôn vào năm 2018, sau đó sinh con trai đặt tên thân mật là “Tưởng Tưởng”. Tuy nhiên, hôn nhân chỉ kéo dài ba năm rồi khép lại bằng một cuộc ly hôn.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Cùng con trưởng thành qua những bộ phim thiếu nhi kinh điển. Cuốn sách giống những con đường tắt dẫn đến thế giới tâm hồn trẻ thơ và giúp chúng ta hiểu được rằng, điện ảnh có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với lứa tuổi thiếu nhi và thanh thiếu niên.

Minh Anh

  • Triệu Lệ Dĩnh

    Triệu Lệ Dĩnh

    Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua vai nữ chính trong phim Hoa thiên cốt và vai Sam Sam trong Sam Sam đến rồi. Năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh trở thành đại diện cho Liên hoan Phim truyền hình Kim Ưng lần thứ 10 do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức và trở thành Nữ Thần Kim Ưng.

    • Ngày sinh: 16/10/1987
    • Nơi sinh: Hà Bắc, Trung Quốc
    • Phim: Lục Trinh truyền kì, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện,...
    • Chồng: Phùng Thiệu Phong

  • Phùng Thiệu Phong

    Phùng Thiệu Phong

    Phùng Thiệu Phong là một nam diễn viên người Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Hý kich Thượng Hải năm 2001 nhưng sáu năm sau anh mới tạo được sự chú ý khi tham gia bộ phim Nữ nhân hoa. Đến năm 2011, cái tên Phùng Thiệu Phong mới thật sự tìm được chỗ đứng khi thể hiện xuất sắc nhân vật Bát A Ca trong bộ phim Cung toả Tâm ngọc

    • Ngày sinh: 7/10/1978
    • Nơi sinh: Thượng Hải
    • Phim: Cung hoả tâm ngọc, Phong Vân 2, Mỹ nhân tâm kế, Lan Lăng vương,...
    • Vợ: Triệu Lễ Dĩnh

