Triệu chứng cảnh báo sớm của suy giảm chức năng thận

Bệnh thận mạn thường tiến triển âm thầm với các biểu hiện dễ bị bỏ qua, khiến nhiều người chỉ đi khám khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Không giống nhiều bệnh lý khác, bệnh thận mạn hiếm khi bộc lộ bằng những triệu chứng rầm rộ ngay từ đầu. Theo QQ News, những thay đổi ban đầu do bệnh thận gây ra thường mờ nhạt, dễ bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường, khiến người bệnh chậm trễ trong việc đi khám và đánh mất cơ hội can thiệp sớm.

Bệnh thận thường diễn biến một cách âm thầm ở giai đoạn đầu. Ảnh: Freepik.

Những dấu hiệu cảnh báo

Bệnh thận mạn thường khởi phát rất kín đáo. Những dấu hiệu sớm nhất thường nằm ở nước tiểu, như nước tiểu có nhiều bọt kéo dài, xét nghiệm phát hiện protein niệu hoặc tăng albumin niệu. Đây là biểu hiện sớm của tổn thương hàng rào lọc cầu thận, đôi khi xuất hiện ngay cả khi mức lọc cầu thận vẫn còn trong giới hạn bình thường.

Ngoài ra, một số người có thể gặp tình trạng phù nhẹ, chẳng hạn mí mắt sưng vào buổi sáng hoặc cổ chân hơi phù vào chiều tối rồi tự hết. Cảm giác mệt mỏi kéo dài, giảm tập trung, dù ngủ đủ giấc vẫn thấy uể oải, cũng có thể liên quan đến việc chất thải chuyển hóa bắt đầu tích tụ trong cơ thể.

Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng trở nên rõ ràng hơn như buồn nôn, nôn, hơi thở có mùi bất thường, chán ăn, sụt cân, phù kéo dài cả ngày. Điều này là do thận giảm khả năng sản xuất erythropoietin. Nhiều bệnh nhân còn xuất hiện tình trạng thiếu máu, chóng mặt, hồi hộp. Lúc này, mức lọc cầu thận thường đã giảm dưới ngưỡng an toàn.

Cảm giác mệt mỏi thường xuyên có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh thận. Ảnh: Freepik.

Điều đáng tiếc là nhiều người chỉ đi khám khi triệu chứng đã rõ, đồng nghĩa với việc đã bỏ lỡ thời điểm can thiệp tối ưu.

Các chuyên gia lưu ý người bệnh cần được theo dõi bằng kết quả xét nghiệm, đặc biệt là creatinin máu, eGFR và tỷ lệ albumin/creatinin niệu. Trong đó, eGFR dưới 60 kéo dài là dấu hiệu rõ ràng của suy giảm chức năng thận, còn protein niệu tăng dai dẳng là tín hiệu cảnh báo sớm, kể cả khi eGFR còn bình thường.

Ngoài ra, các chỉ số như ure máu, kali máu cũng giúp phát hiện rối loạn chuyển hóa và điện giải liên quan đến thận. Huyết áp cũng là chỉ số không nên bỏ qua. Việc kiểm soát huyết áp kém vừa là nguyên nhân, vừa là yếu tố làm bệnh thận tiến triển nhanh hơn.

Làm gì để ngăn ngừa nguy cơ bệnh thận?

Từ góc độ phòng bệnh, các chuyên gia cho rằng việc phát hiện sớm có thể giúp làm chậm tiến triển bệnh, thậm chí tránh được việc phải chạy thận. Điều này bắt đầu từ những thay đổi rất cơ bản như ăn nhạt hơn, kiểm soát đường huyết và huyết áp, duy trì cân nặng hợp lý, vận động đều đặn, uống đủ nước và tránh lạm dụng thuốc giảm đau hay các loại thuốc, thảo dược không rõ nguồn gốc.

Đối với người có nguy cơ cao như người tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, người trên 65 tuổi hoặc có tiền sử bệnh thận, việc kiểm tra máu và nước tiểu định kỳ là rất cần thiết, ngay cả khi chưa có triệu chứng.