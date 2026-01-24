Lưu ý cho người sắp bước sang tuổi 30

Bước sang tuổi 30 là thời điểm bắt đầu đối mặt với nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính cao hơn. Vì vậy, điều này khiến việc xét nghiệm định kỳ rất cần thiết để phòng ngừa bệnh tật.

Hầu hết người bệnh tăng huyết áp đều có dấu hiệu âm thầm khó nhận biết, vì vậy, việc kiểm tra huyết áp định kỳ rất quan trọng, nên bắt đầu từ 30 tuổi. Ảnh: Shutterstock.

Hầu hết vấn đề sức khỏe chỉ được phát hiện khi đã xảy ra khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng. Do đó, việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm rất quan trọng. Điều này giúp phát hiện sớm bất kỳ bệnh nghiêm trọng nào và có thể thực hiện các biện pháp cần thiết.

Trong khi đó, người trưởng thành trên 30 tuổi bắt đầu đối mặt với nguy cơ cao mắc nhiều bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường, huyết áp cao, bệnh thận và một số loại ung thư. Tất cả điều này khiến việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm trở nên thiết yếu để phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh tật. Dưới đây là một số xét nghiệm định kỳ mà những người từ 30 tuổi trở lên nên thực hiện.

Kiểm tra huyết áp

Theo NDTV, kiểm tra huyết áp định kỳ hàng năm rất quan trọng, bắt đầu từ tuổi 30. Hầu hết người bệnh đều bị tăng huyết áp âm thầm mà không có hoặc có rất ít triệu chứng. Chỉ số huyết áp trên 120/80 mmHg cho thấy nguy cơ mắc các bệnh như đau tim, đột quỵ và tổn thương thận tăng cao.

Thường xuyên kiểm tra huyết áp cho phép can thiệp sớm thông qua việc giảm lượng muối ăn, đi bộ nhanh thường xuyên và các biện pháp giảm căng thẳng. Ngoài ra, điều chỉnh lối sống giúp giảm huyết áp tâm thu 5-10 mmHg, làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch theo thời gian.

Xét nghiệm cholesterol

Xét nghiệm mỡ máu đo nồng độ LDL, HDL, triglyceride và cholesterol toàn phần. Nồng độ LDL cao dẫn đến sự tích tụ mảng bám trong động mạch, gây ra xơ vữa động mạch.

Thay đổi chế độ ăn uống, chẳng hạn bổ sung yến mạch, các loại hạt và cỏ cà ri vào bữa ăn, có thể giúp tăng HDL và giảm chất béo xấu. Ngoài ra, việc điều trị sớm bằng statin, nếu cần, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Xét nghiệm tiểu đường/đường huyết

Xét nghiệm đường huyết lúc đói hoặc HbA1c giúp sàng lọc tiền tiểu đường và tiểu đường type 2, đặc biệt nếu chỉ số BMI vượt quá 25 hoặc có thói quen ít vận động. Nếu mức HbA1c trên 5,7%, đó là dấu hiệu của tình trạng kháng insulin.

Khi được chẩn đoán sớm, với các biện pháp can thiệp phù hợp như chế độ ăn uống và tập luyện, bạn có thể đảo ngược tình trạng này. Ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh giúp phòng tránh các biến chứng như bệnh thần kinh, bệnh võng mạc và suy thận, cùng nhiều bệnh khác.

Sàng lọc ung thư cổ tử cung cho phụ nữ

Theo CNA, phụ nữ trong độ tuổi 30-65 nên làm xét nghiệm định kỳ Pap smear 3 năm một lần hoặc xét nghiệm kết hợp với HPV 5 năm một lần để phát hiện những thay đổi tiền ung thư ở cổ tử cung. Nhiễm HPV là nguyên nhân gây ra hơn 90% trường hợp ung thư cổ tử cung. Sàng lọc kết hợp với tiêm phòng có thể giảm tỷ lệ tử vong khoảng 80-90%. Khám định kỳ cũng giúp duy trì sức khỏe sinh sản.

Xét nghiệm định kỳ và sớm giúp phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm. Ảnh: Medium.

Xét nghiệm ung thư da

Tự kiểm tra hàng tháng và khám da liễu định kỳ hàng năm để đánh giá toàn thân các nốt ruồi rất quan trọng. Điều này là do tiếp xúc với tia cực tím làm tăng nguy cơ mắc ung thư hắc tố da.

Ấp dụng quy tắc ABCDE: Bất đối xứng; đường viền không đều; màu sắc đa dạng; đường kính trên 6 mm hoặc tổn thương tiến triển, là những cách để phát hiện ung thư sớm. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng, mặc quần áo bảo hộ và ăn các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp phòng ngừa.

Khám mắt

Khám mắt giãn đồng tử định kỳ 1-2 năm một lần giúp phát hiện sớm bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và tật khúc xạ. Áp lực nội nhãn tăng theo tuổi tác, gây tổn thương dây thần kinh thị giác.

Những lần khám mắt này cũng phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp thông qua quét võng mạc. Kết hợp các lần khám sàng lọc này với chế độ ăn uống giàu thực phẩm giàu lutein như rau bina, quả amla và tập yoga cho mắt như xoa bóp mắt để cải thiện thị lực.

Khám răng

Việc làm sạch răng chuyên nghiệp và tầm soát ung thư miệng giúp loại bỏ mảng bám và viêm nướu, những yếu tố liên quan đến các bệnh như tiểu đường và tim mạch. Vi khuẩn từ viêm nha chu có thể xâm nhập vào máu, làm trầm trọng thêm chứng xơ vữa động mạch.

Chụp X-quang có thể phát hiện sâu răng hoặc tiêu xương. Bạn nên thường xuyên súc miệng bằng dầu mè hoặc dầu dừa hàng ngày để giảm vi khuẩn.

Xét nghiệm chức năng tuyến giáp

Xét nghiệm máu TSH, T3 và T4 hàng năm giúp đánh giá chức năng tuyến giáp. Sự mất cân bằng do căng thẳng, thiếu iốt hoặc bệnh tự miễn dịch thường ảnh hưởng đến phần lớn dân số. Suy giáp có thể gây mệt mỏi, tăng cân và rụng tóc, trong khi cường giáp dẫn đến lo lắng và tim đập nhanh. Các triệu chứng như mệt mỏi không rõ nguyên nhân, đặc biệt là khi có tiền sử gia đình, cần được kiểm tra.