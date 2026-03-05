Trẻ nhỏ nên ăn mỡ động vật hay dầu thực vật?

Ở trẻ nhỏ, cơ thể không tự tổng hợp được chất béo mà phải lấy từ thức ăn. Nguồn chất béo tốt cho sự phát triển trí não của trẻ lại từ mỡ động vật.

Trong căn bếp nhỏ của nhiều gia đình có con nhỏ, mỗi bữa ăn không chỉ là câu chuyện nấu nướng. Đó còn là sự cân nhắc, tìm hiểu và đôi khi là cả những thử nghiệm của cha mẹ để con có một chế độ dinh dưỡng tốt nhất.

Chị Nguyễn Mai Linh, Thụy Khuê, Hà Nội có 2 con trai, con lớn 4 tuổi còn con nhỏ hơn 1 tuổi. Qua tìm hiểu trên sách báo và tư vấn của bác sĩ, trong mỗi bữa ăn, chị quan tâm bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho con, trong đó chất béo được chị lựa chọn cẩn thận qua mỗi thực phẩm:

“Tôi bổ sung chất béo cho con qua sữa và qua mỡ động vật. Từ khi bé khoảng 1 tuổi thì tôi chọn sữa có thành phần sữa tươi nguyên kem để bổ sung thêm chất béo, mỗi ngày một cốc. Tôi cho bé ăn thêm da gà hay thịt ba chỉ. Thỉnh thoảng tôi làm tóp mỡ, cất trong tủ lạnh dùng dần để xào nấu thức ăn”, chị Nguyễn Mai Linh cho biết.

Không chỉ riêng chị Mai Linh, nhiều phụ huynh khác cũng có cách riêng để tăng thêm chất béo trong khẩu phần ăn của con. Có người chọn dầu thực vật, có người kết hợp cả thực phẩm tự nhiên giàu dinh dưỡng.

“Tôi bổ sung chất béo cho con qua thực phẩm hàng ngày. Ví dụ nấu cháo thì cho dầu ô liu hoặc dầu gấc. Ngoài ra cho con ăn thêm bơ, sữa. Những món như cơm cá hồi, bơ, sữa chua, trứng gà với phô mai thì đều có chất béo tốt cho trẻ. Thỉnh thoảng tôi cũng dùng mỡ lợn, mỡ gà để nấu đồ ăn cho con”, chị Thu Trang, Khuất Duy Tiến cho biết.

PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trẻ nhỏ cần được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bao gồm những chất đa lượng (chất đạm, đường, béo hay còn gọi là mỡ) và vi lượng (vitamin và chất khoáng). Phụ thuộc vào lứa tuổi, cân nặng sẽ bổ sung hàm lượng cho phù hợp.

Riêng đối với chất béo, do cơ thể trẻ không tự tổng hợp được nên trẻ phải lấy từ thức ăn mà nguồn chất béo tốt cho sự phát triển trí não của trẻ lại từ mỡ động vật.

“Nhiều người trên thế giới không cho trẻ ăn chay trường vì dầu thực vật sẽ không cung cấp đủ các axit béo cần thiết cho cơ thể. Trẻ từ 2-4 tuổi, dây thần kinh phát triển, nếu thiếu chất này, trẻ bị chậm phát triển trí não và chiều cao. Vì vậy, ở trẻ, cần thiết bổ sung chất béo từ mỡ động vật và dầu thực vật”, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm.

Trong khẩu phần ăn của trẻ tỉ lệ cân đối giữa chất béo động vật và chất béo thực vật là 70% và 30%. Trong bữa ăn bổ sung của trẻ không thể thiếu chất đạm, chất đạm có chất béo động vật. Nhưng chất béo cũng không cung cấp đủ so với nhu cầu của trẻ. Vì thế cần phải cho thêm dầu hoặc mỡ vào khẩu phần ăn của trẻ theo tỉ lệ một bữa dầu, một bữa mỡ.

Trẻ thừa cân, béo phì vẫn cần bổ sung chất béo để phát triển. Cha mẹ chỉ nên hạn chế lượng ăn vào của trẻ, việc ăn thừa năng lượng là thủ phạm tích mỡ trong cơ thể chứ không phải là do chất béo như nhiều người lầm tưởng.