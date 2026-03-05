Ngộ độc liên tiếp xảy ra tại TP.HCM: Bác sĩ chỉ ra 2 nguồn lây chính

Trong khoảng 5 ngày gần đây, khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tiếp nhận khoảng 8 trường hợp bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn uống.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: BVCC.

Thông tin trên được ThS.BS Đặng Nam Long, khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ. Theo bác sĩ Long, thời gian gần đây các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xuất hiện khá phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng khiến thực phẩm dễ bị ôi thiu nếu bảo quản không đúng cách.

Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm khá đa dạng nhưng chủ yếu liên quan đến đường tiêu hóa. Người bệnh thường có biểu hiện đau bụng, nôn ói dữ dội, sau đó xuất hiện tiêu chảy với phân lỏng màu vàng hoặc nâu, có thể đi tiêu từ 5-10 lần mỗi ngày. Một số trường hợp có thể kèm theo sốt.

Theo bác sĩ Long, ngộ độc thực phẩm là tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc cấp tính tại đường ruột. Với những trường hợp nhẹ, người bệnh có thể bị mất nước và cần được bù dịch, điều trị tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể diễn tiến nặng hơn và cần được theo dõi sát.

“Khi có các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau ăn, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá tình trạng bệnh, từ đó quyết định có cần nhập viện điều trị hay không”, bác sĩ Long khuyến cáo.

Về nguyên nhân, bác sĩ Long cho biết ngộ độc thực phẩm có thể xuất phát từ hai nguồn chính. Thứ nhất là từ thực phẩm. Vi khuẩn có thể phát sinh trên thực phẩm hoặc tồn tại sẵn và sinh ra độc tố. Nếu thực phẩm không được rửa sạch hoặc chế biến kỹ, khi ăn vào có thể gây tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến nhiễm trùng và nhiễm độc.

Nguồn thứ hai đến từ quá trình ăn uống, khi tay chưa được vệ sinh sạch hoặc dụng cụ ăn uống như chén, đũa không đảm bảo vệ sinh, khiến vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khi tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ nặng nhẹ của bệnh. Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được bù dịch, điện giải hoặc sử dụng kháng sinh nếu cần thiết. Những trường hợp diễn tiến nặng, có nguy cơ nhiễm trùng huyết hoặc nhiễm trùng máu có thể phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bác sĩ Long khuyến cáo người dân cần chú ý đảm bảo an toàn trong ăn uống, đặc biệt khi ăn ngoài nên lựa chọn những cơ sở uy tín. Trước khi sử dụng thực phẩm nên quan sát để phát hiện các dấu hiệu bất thường như ôi thiu, chảy nước hoặc mùi lạ.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại miền Nam, việc bảo quản thực phẩm cần được chú trọng hơn, tránh để thức ăn ngoài trời quá lâu vì rất dễ bị hư hỏng.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” vẫn rất quan trọng. Thực phẩm cần được nấu chín kỹ, nước uống nên là nước đã đun sôi để nguội. Với thức ăn thừa được bảo quản trong tủ lạnh, khi sử dụng lại cần hâm nóng hoặc nấu lại trước khi ăn vì bảo quản lạnh chỉ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không tiêu diệt hoàn toàn.

Ngoài ra, người dân cần rửa tay sạch trước khi ăn và đảm bảo vệ sinh các dụng cụ ăn uống như chén, đũa để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Khi lựa chọn thực phẩm, người tiêu dùng nên quan sát cảm quan như độ tươi của thịt, cá hoặc các dấu hiệu bất thường để đảm bảo an toàn khi chế biến và sử dụng.

Vừa qua, TP.HCM cũng ghi nhận hai vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì. Cụ thể, ngành y tế ghi nhận 92 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một quán vỉa hè ở số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu. Trong đó, 83 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và 9 trường hợp theo dõi tại nhà, với các triệu chứng chủ yếu như nôn ói, đau bụng, sốt.

Trước đó, ngày 2/3, thành phố ghi nhận 22 trường hợp đến khám, điều trị tại nhiều bệnh viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm A.C. trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.