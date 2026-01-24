Cháy lớn ở chung cư TP.HCM, 3 mẹ con bị thương nặng

Vụ cháy lớn tại chung cư Ehome S Phú Hữu rạng sáng ngày 24/1 khiến nhiều người bị bỏng, suy hô hấp, phải nhập viện cấp cứu tại những bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM.

Hình ảnh căn hộ chung cư bị cháy lúc rạng sáng. Ảnh: Tiền Phong.

Đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu cho 3 trường hợp bị thương nặng trong vụ cháy chung cư xảy ra rạng sáng 24/1 trên địa bàn TP.HCM. Các nạn nhân gồm chị N.T.L. (32 tuổi) và hai con gái là L.T.N. (6 tuổi) và L.N.L.D. (9 tuổi), được khoa Cấp cứu tiếp nhận trong tình trạng suy hô hấp do ngạt khói,

Người mẹ là chị N.T.L., bị bỏng nhiều vị trí ở tay và chân, với diện tích khoảng 19% cơ thể, đồng thời được theo dõi bỏng đường hô hấp. Trước đó, chị L. đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện, được hồi sinh tim phổi thành công. Sau cấp cứu ban đầu, nạn nhân tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Trong khi đó, bé L.T.N. (6 tuổi) bị bỏng nặng từ đùi lan xuống bàn chân. Sau khi được các bác sĩ xử trí vết thương, đặt nội khí quản thở máy, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Cập nhật từ Bệnh viện Nhi đồng 2, bé N. được chẩn đoán suy hô hấp, sốc giảm thể tích, theo dõi bỏng đường hô hấp, kèm bỏng độ II-III với diện tích khoảng 35% cơ thể do lửa. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy và chuyển bé vào phòng mổ để nội soi hô hấp đánh giá mức độ tổn thương đường thở. Sau can thiệp, bệnh nhi sẽ được chuyển về khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện tại, sinh hiệu của bé ổn định.

Còn L.N.L.D. (9 tuổi) nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, với diện tích bỏng khoảng 6% độ II. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi thành công, sau đó chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị. Theo cập nhật của Bệnh viện Nhi đồng 1, bé D. đang nằm ở khoa Cấp cứu và được thở máy trong tình trạng nặng.

Rạng sáng 24/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Ehome S Phú Hữu (phường Long Trường, TP Thủ Đức cũ, TP.HCM), khiến nhiều người bị bỏng và suy hô hấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 cùng ngày, lửa bùng phát từ một căn hộ tại tầng 5 của một block chung cư. Đám cháy nhanh chóng tạo ra lượng khói lớn, lan theo hành lang và cầu thang, khiến nhiều cư dân hoảng loạn, mắc kẹt bên trong.

Nghe tiếng tri hô, người dân tìm cách thoát ra ngoài và báo cho lực lượng chức năng. Một số người cố gắng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy nhưng không thành do khói dày đặc.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, phá cửa, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy được khống chế, không để lan sang các căn hộ khác.