Tin mừng cho người thích ăn củ cải trắng, thịt kho củ cải

Củ cải trắng là loại rau củ có nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm hỗ trợ tiêu hóa, giải độc gan, thận, kiểm soát tiểu đường hiệu quả.

Củ cải trắng là thực phẩm phổ biến trong bữa ăn gia đình Việt. Ảnh: Asian Inspirations.

Củ cải trắng là loại cây có hoa thuộc họ cải, có mùi thơm nồng và kết cấu giòn đặc trưng. Củ cải trắng có lượng calo rất thấp nhưng lại rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu. Hàm lượng nước cao (gần 94%) khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời để bổ sung nước cho cơ thể, trong khi sự kết hợp độc đáo của các vitamin và khoáng chất hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể.

Dưới đây là một số lợi ích đáng kinh ngạc của củ cải trắng:

Hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên

Theo India Times, củ cải trắng là loại thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên vì chứa nhiều chất xơ, giúp tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn hơn. Điều này giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sức khỏe đường ruột nói chung. Trong y học Ayurveda, củ cải trắng được coi là loại thực phẩm kích thích ăn ngon và thường được khuyên dùng để kích thích tiêu hóa trước bữa ăn.

Củ cảu cũng giúp tăng cường tiết dịch tiêu hóa và mật, rất cần thiết cho việc phân giải chất béo và cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Củ cải trắng rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch bằng cách kích thích sản sinh bạch cầu. Điều này giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm lạnh và cúm tốt hơn.

Ngoài vitamin C, củ cải trắng còn chứa raphanin, hợp chất chứa lưu huỳnh có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Hợp chất này giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng nhẹ và hỗ trợ phục hồi nhanh hơn. Củ cải trắng cũng cung cấp các khoáng chất thiết yếu như kẽm và sắt, đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch.

Kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả

Củ cải trắng rất có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường nhờ chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là chúng không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Hàm lượng chất xơ trong củ cải trắng làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp duy trì mức đường huyết ổn định.

Củ cải trắng cũng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học điều chỉnh các hormone liên quan đến quá trình chuyển hóa glucose. Việc bổ sung củ cải vào các bữa ăn, dù ăn sống, nấu chín hay ép lấy nước, có thể là cách đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài.

Củ cải cũng cung cấp các khoáng chất thiết yếu như kẽm và sắt, đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch. Ảnh: Freepik.

Giải độc gan và thận

Theo NDTV, củ cải trắng từ lâu đã được coi trọng trong y học cổ truyền vì đặc tính giải độc của nó. Nước ép củ cải trắng thường được sử dụng như phương thuốc tự nhiên cho bệnh vàng da vì giúp loại bỏ lượng bilirubin dư thừa khỏi máu, từ đó hỗ trợ chức năng gan.

Củ cải trắng cũng là chất lợi tiểu tự nhiên, làm tăng lượng nước tiểu và giúp đào thải độc tố khỏi thận và đường tiết niệu. Tác dụng làm sạch này không chỉ ngăn ngừa nhiễm trùng mà còn giảm nguy cơ sỏi thận và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của các cơ quan. Củ cải trắng rất giàu các hợp chất bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương oxy hóa và thúc đẩy quá trình tái tạo.

Giúp làn da rạng rỡ

Củ cải trắng góp phần mang lại làn da khỏe mạnh, rạng rỡ nhờ hàm lượng nước cao, giúp giữ ẩm cho da từ bên trong. Dưỡng ẩm rất quan trọng để duy trì độ đàn hồi và ngăn ngừa tình trạng khô da tổng thể.

Củ cải trắng cũng giàu vitamin C và flavonoid, hoạt động như chất chống oxy hóa để chống lại stress oxy hóa, nguyên nhân chính gây lão hóa sớm, nếp nhăn và da xỉn màu. Các hợp chất này giúp tổng hợp collagen, cải thiện kết cấu và độ săn chắc của da.

Những điều cần lưu ý khi ăn củ cải

Củ cải trắng rất giàu dinh dưỡng nhưng cần ăn với lượng vừa phải, vì ăn quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề sau:

Đầy hơi: Ăn quá nhiều củ cải sống có thể dẫn đến đầy hơi và khó chịu ở bụng.

Vấn đề về tuyến giáp: Giống các loại rau họ cải khác, củ cải chứa goitrogen - chất có thể gây cản trở quá trình sản xuất hormone tuyến giáp nếu ăn với số lượng lớn khi còn sống.

Những người bị suy giáp nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và nên ăn củ cải đã nấu chín, vì nhiệt độ cao sẽ vô hiệu hóa hầu hết chất gây bướu cổ.

Thực phẩm cần tránh kết hợp: Theo y học Ayurveda, nên tránh ăn củ cải với sữa hoặc cá, vì đây được coi là những sự kết hợp không tương thích, có thể gây ra các vấn đề về da hoặc rối loạn tiêu hóa.