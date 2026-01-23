Vỡ tử cung trong lần mang thai thứ 9

Mang thai lần thứ 9, tiền sử mổ lấy thai nhiều lần, sản phụ 37 tuổi rơi vào tình trạng vỡ tử cung, sốc mất máu nặng và được cứu sống trong gang tấc.

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ 37 tuổi. Ảnh: BVCC.

Ngày 23/1, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã tiếp nhận sản phụ H.T.K. (37 tuổi) được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch tối cấp, đe dọa trực tiếp tính mạng. Ngay khi nhập viện, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động khẩn cấp nhiều chuyên khoa để giành giật sự sống cho người bệnh.

Các ê-kíp Phụ Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực và Xét nghiệm được triển khai đồng thời. Trong quá trình hồi sức tích cực, sản phụ được siêu âm và làm xét nghiệm cấp cứu ngay tại giường.

Kết quả cho thấy bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng do vỡ tử cung, thai lưu trong ổ bụng khoảng 35 tuần, thai lần thứ 9, kèm tiền sản giật nặng và tiền sử mổ lấy thai hai lần.

Chỉ trong vòng 10 phút từ lúc nhập viện (15h30-15h40), các bác sĩ đã thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt tử cung toàn phần - quyết định mang tính sống còn nhằm cứu người mẹ. Ca mổ kéo dài gần 2 giờ, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị huyết tương tươi.

Sau phẫu thuật, sản phụ thoát sốc, tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chỉ số xét nghiệm dần trở về ngưỡng an toàn. Hiện người bệnh được tiếp tục theo dõi, điều trị và chăm sóc tại khoa Phụ sản của bệnh viện.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ từng sinh nhiều lần cần thăm khám định kỳ, đặc biệt khi có kế hoạch sinh thêm con, để kịp thời phát hiện và xử lý những bất thường tiềm ẩn - đôi khi chỉ là một vết sẹo nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến cả một hành trình làm mẹ.