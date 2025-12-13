Triển lãm nghệ thuật sơn mài chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV", giới thiệu 44 tác phẩm đặc sắc với chủ đề ngợi ca quê hương, đất nước.

Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức “Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”.

Dự sự kiện có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; đại diện lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam... cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

44 tác phẩm sơn mài được tuyển chọn trưng bày là thành quả của tài năng và sáng tạo từ các thế hệ họa sĩ gạo cội có nhiều cống hiến, dấu ấn cho sự phát triển mỹ thuật Việt Nam, như: họa sĩ Nguyễn Văn Bìnhvới tác phẩm "Phong cảnh Hòa Bình" , họa sĩ Nguyễn Nghĩa Duyện - "Bác Hồ với thiếu nhi", họa sĩ Lê Quốc Lộc - "Ải Chi Lăng", họa sĩ Lò An Quang - "Sau giờ lao động", họa sĩ Trần Đình Thọ - "Đường vào Hang Pắc Bó", họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ - "Thuyền Hạ Long", họa sĩ Đoàn Văn Nguyên - "Bán đảo”...

Bên cạnh đó, triển lãm ghi nhận sự tham gia của các họa sĩ đương đại đã có những thành công trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật đã được ghi nhận như: họa sĩ Phạm Hoàng Văn với tác phẩm "Tre Việt Nam", họa sĩ Nguyễn Phúc Lợi – "Ngõ quê", họa sĩ Nguyễn Trường Linh – "Trăng xanh", họa sĩ Trần Tuấn Long – "Âm vang Tây Nguyên", họa sĩ Bùi Hữu Hùng – "Em Xoan"...

Đông đảo công chúng có dịp thưởng lãm những tác phẩm sơn mài nổi bật của nền mỹ thuật Việt Nam.

Ban tổ chức mong muốn thông qua các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu để tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc và quảng bá vẻ đẹp đất nước, cũng như qua đó khơi dậy niềm tự hào và sức lao động sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, nghệ sĩ.

Đồng thời, triển lãm cũng góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chúng yêu mến mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật nói chung.

Nhiều tác phẩm trưng bày mang đến không khí mùa xuân, mùa Tết trên mọi miền đất nước.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 22/12 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội).