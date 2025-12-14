Bí quyết sống còn của Apple

Luôn sáng tạo, tích cực cải tiến sản phẩm, để đem lại cho người dùng những trải nghiệm tích cực hơn, đó là bí quyết giúp Apple phát triển và tiến xa trong một thị trường đầy rủi ro.

Điện thoại Iphone là một sản phẩm được ưa chuộng của Apple. Ảnh minh họa: TGDD.

Không còn nghi ngờ gì nữa, khách hàng chính là người mang tới cơm ăn áo mặc cho chúng ta. Chỉ có dùng con tim chân thành để đối đãi với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của họ, đồng thời cung cấp dịch vụ chất lượng cao, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ, chúng ta mới có thể giúp việc tiêu thụ sản phẩm của mình trở nên lý tưởng, khiến thị trường của mình ngày càng rộng mở.

Trong quá trình sản xuất sản phẩm, nhiều nhà nghiên cứu phát triển không đặt mình vào vị trí của khách hàng, đứng ở góc độ của khách hàng để suy xét, đây là sự lẫn lộn đầu đuôi, sản phẩm sau đó sẽ khó thoát khỏi số phận không tiêu thụ được.

Trong quá khứ, các công ty công nghệ từng đưa ra thị trường rất nhiều sản phẩm khoa học công nghệ cao, nhưng mức độ tiếp nhận của người tiêu dùng lại không như mong đợi.

Những công ty này lên giọng quảng bá công nghệ của sản phẩm, giáo dục người tiêu dùng phải nghiêm túc sử dụng, tạo cho người ta cảm giác họ đang lên mặt dạy bảo khách hàng. Nhưng Công ty Apple thì khác, họ chỉ coi trọng thể nghiệm của người tiêu dùng, họ không quảng cáo quá nhiều về công nghệ nòng cốt của mình.

Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Apple đạt được thành công to lớn. Sáng tạo trên phương diện trình độ công nghệ nội tại đương nhiên là quan trọng, nhưng sáng tạo trên phương diện bề ngoài cũng quan trọng không kém. Công ty Apple bày sản phẩm ra trước mặt người tiêu dùng, khiến họ cảm nhận được đây chính là thứ họ cần, chứ không phải là hỏi họ cần gì.

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm tiềm năng, chính là tìm cách khiến cho người tiêu dùng kinh ngạc và mừng rỡ, từ đó thôi thúc họ đáp lại, không chỉ khiến họ hài lòng, mà đôi khi còn hơn cả hài lòng.

Một sản phẩm đi từ khâu thiết kế đến khâu bày bán trên thị trường cần rất nhiều thời gian. Doanh nghiệp cần người tiêu dùng công nhận sản phẩm của mình, người tiêu dùng hi vọng có thể mua được sản phẩm khiến bản thân hài lòng. Khi sản phẩm được người tiêu dùng tiếp nhận, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Doanh nghiệp muốn sản xuất ra sản phẩm tốt, đòi hỏi phải giữ vững tinh thần nghệ nhân. Nhạc sĩ người Đài Loan, Jonathan Lee có nói: “Cả đời luôn phải để một số chấp niệm tốt đẩy mình về phía trước, bởi vậy có thể sẵn lòng nghe theo sự sắp xếp của con tim. Chuyên chú làm một số việc, chí ít không phụ lòng năm tháng. Những thứ khác, cứ để thời gian nói đi!”.

Doanh nghiệp phải làm được tới mức “đã tốt còn muốn tốt hơn” đối với sản phẩm của mình, chứ không phải làm qua loa cho xong chuyện. Con người thời hiện đại ngày càng theo đuổi sự độc đáo, một sản phẩm chỉ khi có sức hấp dẫn độc đáo mới được người tiêu dùng tiếp nhận.

Nhiều sản phẩm chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản của người tiêu dùng, chỉ có sản phẩm bao hàm tinh thần nghệ nhân mới có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của người tiêu dùng ở cấp độ sâu sắc hơn. Doanh nghiệp nên đưa tinh thần nghệ nhân vào trong quá trình sản xuất, như vậy mới có thể tạo ra sản phẩm tốt hơn.