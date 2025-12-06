Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

'Đóng vai khách hàng' để có cái nhìn toàn diện về sản phẩm

  • Thứ bảy, 6/12/2025 18:18 (GMT+7)
Khi đóng vai khách hàng, bạn sẽ đứng trên quan điểm của họ để nhìn nhận về sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, những điều còn hạn chế sẽ được bộc lộ và bạn biết mình cần cải thiện điều gì.

Dong vai khach hang anh 1

Việc đóng vai khách hàng để đánh giá về sản phẩm, giúp nhà sản xuất có cái nhìn công tâm hơn. Ảnh minh họa: C.F.

Chúng ta có thói quen muốn thay đổi quan niệm cố hữu của người khác, điều này khiến chúng ta không thể đứng trên lập trường của người dùng để suy xét.

Tư duy của người dùng, có nghĩa là vĩnh viễn đứng trên góc độ của người dùng để suy xét vấn đề, nhưng việc này trên thực tế không dễ, đòi hỏi chúng ta phải vứt bỏ kinh nghiệm cá nhân và rào cản của ngành nghề.

Ví dụ, bạn là một nhân viên công sở tốt nghiệp đã lâu, muốn khai thác thị trường trường học, sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, bởi vì bản thân đã cách độ tuổi học sinh khá xa, không thể đứng ở góc độ của nhóm khách hàng này để suy xét.

Người tiêu dùng là những người phi lý tính, khi chào hàng sản phẩm của mình, bên bán cần cung cấp cho họ đầy đủ lý do mà họ nên mua sản phẩm ấy, ví dụ đây mặt hàng mới, có cá tính, tốt cho sức khỏe… Hơn nữa, chỉ khi người tiêu dùng tận mắt nhìn thấy sản phẩm, thì họ mới có thể phát hiện ra được nhu cầu tiềm năng của chính mình.

“Khách hàng là Thượng đế” là câu người kinh doanh thường nói. Đối với những người kinh doanh, khách hàng chính là người mang tới cơm ăn áo mặc cho họ, khách hàng là tối cao. Chỉ khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ khiến khách hàng hài lòng, bạn mới có thể trở nên nổi bật giữa vô số đối thủ.

Vậy thì, làm thế nào để suy xét vấn đề từ góc độ của khách hàng?

Đầu tiên, chúng ta nên học cách lắng nghe khách hàng. Muốn chào bán được hàng, thì cần phải hiểu được nhu cầu của người tiêu dùng, giới thiệu ưu thế của sản phẩm tới khách hàng. Làm thế nào để hiểu khách hàng?

Chắc chắn là phải thông qua việc năng kết nối với khách hàng, để họ tin tưởng bạn. Đối mặt với sự nghi ngờ của khách hàng, chúng ta nên kiên nhẫn, nhiệt tình giải thích, chỉ có phục vụ đến nơi đến chốn, suy nghĩ đến lợi ích của khách hàng, mới giúp đôi bên cùng được hưởng lợi ích.

Thứ hai, chúng ta phải chú ý đến cảm nhận của khách hàng, tức đổi vị trí để suy xét. Đứng ở góc độ của khách hàng có lợi cho việc nắm bắt chuẩn xác nhu cầu của họ, thuận tiện phát hiện vấn đề còn tồn tại, thúc tiến sự tối ưu hóa, nâng cấp sản phẩm.

Đương nhiên, đổi vị trí để suy xét cũng có lợi cho việc giải quyết mâu thuẫn của đôi bên. Khi gặp phải vấn đề cần kịp thời bám sát, không được trì hoãn, trì hoãn lâu sẽ khiến khách hàng mất kiên nhẫn, thất vọng và có thể chuyển sang dùng sản phẩm của bên khác.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

