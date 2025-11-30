Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Muốn thành công, hãy đóng vai khách hàng

  • Chủ nhật, 30/11/2025 06:11 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hãy thử đứng ở vị trí của khách hàng để cảm nhận sản phẩm. Bởi khách hàng sẽ cho chúng ta cái nhìn đa chiều, từ đó những thiếu sót sẽ lộ ra, chúng ta có cơ hội để hoàn thiện hơn.

Khach hang anh 1

Sự hài lòng của khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ là thước đo chính xác nhất. Ảnh minh họa: C.F.

"Góc nhìn nội tại” được hình thành sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm của chúng ta có thể là một loại trực giác tự nhiên, "quan tâm bản thân, biểu đạt thể nghiệm và cảm nhận của bản thân" là điều chúng ta phản ánh đầu tiên trong đầu, "đứng trên lập trường của người khác để xem xét bản thân" thường bị chúng ta phớt lờ.

Ví dụ như đồ ăn handmade, nó có thể giúp thực khách thưởng thức được mùi vị của "cuộc sống", bởi trong đó có thể sẽ chứa đựng trải nghiệm hay câu chuyện cuộc đời của người làm ra nó, chúng ta có thể gọi đó là "chuyện ăn". Sự xuất hiện của một món đồ bất kỳ tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, sản phẩm được nhào nặn một cách tỉ mỉ mới có nội hàm phong phú, nó có thể khiến bạn và người làm ra nó sản sinh một sự đồng điệu nào đó.

Ngày hôm nay, trên thị trường có vô số món ngon handmade, chúng ta nhìn ra ngay được lợi điểm bán hàng độc nhất. Những cụm từ như "cuộc sống", "câu chuyện", "bạn bè", nghe có vẻ hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, rất nhiều ý tưởng quảng bá sản phẩm đều đứng ở góc độ cá nhân, thể hiện suy nghĩ của người nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Nếu chúng ta đứng ở góc độ của người dùng để suy xét, vậy khi một người tình cờ đi ngang qua một biển quảng cáo đồ ăn có dòng chữ "Cùng bạn chia sẻ nhưng câu chuyện về cuộc sống với bạn bè", người này sẽ định nghĩa phương thức tiêu dùng này như thế nào?

Có thể suy nghĩ của người thích ăn đồ nướng sẽ là, đây không chỉ là đi ăn ở bên ngoài, mà còn có thể tụ tập cùng bạn bè. Vì có suy nghĩ như vậy, nên có thể người này sẽ không lên mạng đặt hàng mà sẽ đến tận cửa hàng để thưởng thức món ăn.

Miêu tả cảm xúc của bản thân, sau đó xuất phát từ góc nhìn của bản thân để tìm kiếm phương án đột phá, có lẽ đây là trực giác bẩm sinh và phản ứng đầu tiên của chúng ta. Nhưng chính trực giác, phản ứng này đã hạn chế nghiêm trọng tư duy của chúng ta.

Bạn luôn quen với "tư duy thông thường" ấy (lập trường của bản thân), dùng nó vào mọi việc thì khó tránh sẽ gặp phải phiền phức. Bởi vậy, phải phá vỡ nó, phải tư duy xuất phát từ góc độ của người dùng.

Muốn làm việc hiệu quả, chúng ta không được giữ tư duy bảo thủ. Phải đứng ở góc nhìn của khách hàng và đối tác để cảm nhận. Ở vị trí đó, bạn sẽ nhận ra những thiếu sót của bản thân và hoàn thiện hơn nữa. Đó là lý do tại sao con đại bàng biết bầu trời rộng lớn, còn với con ếch, bầu trời chỉ bằng miệng giếng mà thôi.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

Khách hàng Handmade Trực giác Lợi điểm Khách hàng Góc nhìn

