Những bộ truyện tranh hay nhất 2025

Ở vị trí đầu bảng xếp hạng, độc giả sẽ được gặp lại Người Dơi với tác phẩm Absolute Batman. Cách tiếp cận mới mẻ và táo bạo của Scott Snyder cùng Nick Dragotta đối với một siêu anh hùng mang tính biểu tượng thổi luồng sinh khí mới vào DC Comics, mang đến cho người hâm mộ phiên bản điên rồ nhất của các nhân vật chúng ta từng quen thuộc. Đều đặn hàng tháng, độc giả lại háo hức đắm mình trong mạch truyện mới. Mỗi số của Absolute Batman lại điên rồ hơn số trước đó. Có thể đó là một nguồn gốc khác của Bruce trước khi trở thành Batman; cũng có thể là những diễn biến khác thường, còn đau lòng hơn vũ trụ gốc… Dù là ở điểm nào, độc giả cũng được thưởng thức một tác phẩm xuất sắc.