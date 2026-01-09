Những bộ truyện tranh hay nhất 2025

|
Ra mắt vào tháng 7, The Power Fantasy được đánh giá là một trong những series truyện xuất sắc từng được phát hành trong những năm gần đây. Được sáng tác bởi các tác giả Kieron Gillen và Caspar Wijngaard, The Power Fantasy là một góc nhìn độc đáo, bất ngờ về khái niệm siêu năng lực và số phận của những người sở hữu chúng. Bộ comic được so sánh với tác phẩm đình đám Watchmen. Nó đảo ngược những môtíp siêu anh hùng quen thuộc đồng thời mang đến cho độc giả những nhân vật có tính cách độc đáo cũng như nhiều tình tiết vượt qua nhiều giới hạn và liên tục nâng cao mức độ căng thẳng trong mỗi số truyện mới.
|
Batman: Dark Patterns bắt đầu từ tháng 12 năm 2024, tuy nhiên với phần lớn nội dung series được sáng tác và xuất bản trong năm 2025. Batman: Dark Patterns được nhào nặn từ ngòi bút của Dan Watters và Hayden Sherman, bộ truyện lấy bối cảnh những năm đầu sự nghiệp của Batman khi anh tìm được lý tưởng sống thực sự và âm thầm đảm nhận vị trí người bảo vệ thành phố Gotham chống lại cái ác. Series này có nhiều bí ẩn riêng lẻ và mỗi bí ẩn đều có thể được giải đáp một cách độc lập. Dần dần, mỗi mảnh ghép đáp án ấy sẽ hé lộ bức tranh lớn, phức tạp hơn về Gotham và chính con người của Batman.
|
Free Planet là loạt truyện tranh khoa học viễn tưởng của nhóm tác giả Aubrey Sitterson và Jed Dougherty. Bộ comic đưa độc giả đến hành tinh tự do hoàn toàn mang tên Lutheria, giới thiệu Lực lượng Vệ binh Tự do (Freedom Guard) - những người chịu trách nhiệm đảm bảo sự tự do tuyệt đối được duy trì. Free Planet đặt ra những câu hỏi lớn hơn nhiều về ý nghĩa thực sự của tự do tuyệt đối. Liệu bản chất của nó là gì? Ai đang là người đứng sau tất cả để thao túng và xây dựng một khái niệm cao cả nhưng mơ hồ đến vậy?
|
Endeavour của nhà DSTLRY mang đến câu chuyện sinh tồn theo phong cách độc đáo. Ở đó, độc giả sẽ hòa mình vào nhân vật để trải nghiệm từng nấc thang cảm xúc, mọi sắc thái hỗn loạn đến từ cả hoàn cảnh lẫn tâm lý. Endeavour là sự pha trộn hấp dẫn giữa đạo đức xã hội, yếu tố lịch sử và bí ẩn rùng rợn. Bộ truyện kể về một nhóm người ưu tú bắt đầu cuộc phiêu lưu xa hoa, đầy hứa hẹn trên tàu. Nhưng khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chỉ có những đứa trẻ còn sống sót. Chúng phải đối mặt với những cơn ác mộng để sinh tồn. Bao nhiêu háo hức trước chuyến đi đều chuyển thành nỗi sợ hãi, sự bất lực và khó khăn chồng chất.
|
Trong số các đầu truyện solo của Marvel năm 2025, Thor chắc chắn là một trong những tác phẩm hay nhất. Ở cuối Immortal Thor, Thần Sấm đã trải qua những thay đổi rất lớn. Cụ thể là Thor đã chết và Sigurd Jarlson giờ đây lang thang trên Trái Đất với thân phận người phàm, không còn bất kỳ sức mạnh, danh tiếng hay ký ức nào cả. Các tác giả Al Ewing và Pasqual Ferry đã mở ra một hành trình mới hoàn toàn cho nhân vật được nhiều độc giả yêu mến này. The Mortal Thor đã tập trung nhiều hơn vào nhịp điệu hoàn hảo của mạch truyện, các bí ẩn dần lộ ra ánh sáng dựa theo toan tính của tác giả.
|
Với Star Trek: The Last Starship, các tác giả Collin Kelly, Jackson Lansing đã khẳng định vị thế của thương hiệu danh tiếng này trong bối cảnh thị trường truyện tranh ngày càng nở rộ. Bộ truyện không chỉ đưa trở lại một nhân vật mang tính biểu tượng mà còn khéo léo cài cắm nhiều chi tiết bí ẩn thú vị, qua đó hấp dẫn độc giả. Cũng với sự kết hợp này, bộ truyện đã đưa độc giả đến gần lằn ranh kỳ vọng nhất có thể. Điều làm cho Star Trek: The Last Starship trở nên thực sự khác biệt không chỉ nằm ở cốt truyện hay, mà còn là sự liên kết với nguồn gốc sâu xa trong truyền thuyết. Đặc biệt, với từng ấy nội dung, bộ truyện vẫn được đánh giá là dễ tiếp cận, phù hợp cả cho các tập độc giả mới, chưa quá quen thuộc với thương hiệu Star Trek.
|
Ở vị trí đầu bảng xếp hạng, độc giả sẽ được gặp lại Người Dơi với tác phẩm Absolute Batman. Cách tiếp cận mới mẻ và táo bạo của Scott Snyder cùng Nick Dragotta đối với một siêu anh hùng mang tính biểu tượng thổi luồng sinh khí mới vào DC Comics, mang đến cho người hâm mộ phiên bản điên rồ nhất của các nhân vật chúng ta từng quen thuộc. Đều đặn hàng tháng, độc giả lại háo hức đắm mình trong mạch truyện mới. Mỗi số của Absolute Batman lại điên rồ hơn số trước đó. Có thể đó là một nguồn gốc khác của Bruce trước khi trở thành Batman; cũng có thể là những diễn biến khác thường, còn đau lòng hơn vũ trụ gốc… Dù là ở điểm nào, độc giả cũng được thưởng thức một tác phẩm xuất sắc.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.