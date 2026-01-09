‘5 anh em siêu nhân’ trở lại

Hiện tượng toàn cầu "5 anh em siêu nhân" sắp trở lại trong thế giới truyện tranh, theo Comicbook.

Đã 30 năm trôi qua kể từ khi 5 anh em siêu nhân (Mighty Morphin Power Rangers) lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh truyền hình Mỹ vào năm 1993 và hơn 50 năm kể từ khi loạt phim gốc tại Nhật Bản Super Sentai ra đời năm 1975. Trong năm 2026, đội hình đầy màu sắc này sẽ được tái hợp trong một ấn phẩm truyện tranh mới táo bạo, hứa hẹn tái hiện lại di sản của họ và đưa họ vào những câu chuyện mới chưa từng được khám phá.

Không phải tự nhiên dự án này được khởi động. Từ khi ra mắt tại cho tới nay, 5 anh em siêu nhân đã trở thành một hiện tượng toàn cầu với tầm ảnh hưởng văn hóa vượt ra ngoài lĩnh vực điện ảnh. 5 anh em siêu nhân thậm chí trở thành một thương hiệu có giá trị, giúp mang về doanh số lớn trong thế giới tiêu dùng giải trí.

5 anh em siêu nhân (Mighty Morphin Power Rangers) đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Ảnh: Screen Rant.

Những thế hệ trưởng thành cùng hành trình của 5 siêu nhân Jason, Kimberly, Billy, Zack, Trini và Tommy đang nhìn thấy thế giới liên tục biến động. Những đứa trẻ ấy đã trưởng thành, đối mặt với những thử thách của riêng mình và thậm chí có thể đã chia sẻ những kỷ niệm của họ cùng thế giới siêu nhân với con cái.

Tương tự, các siêu anh hùng đời đầu cũng đã trưởng thành, như được hứa hẹn trong bộ truyện mới, dự kiến ra mắt vào tháng 5 tới.

Hứa hẹn nhiều điều với phiên bản truyện tranh

Không giống bộ phim thời đầu công chiếu, các siêu nhân không còn là những thiếu niên ương bướng nữa. Họ sẽ là những người trưởng thành với những giằng xé cảm xúc sâu sắc hơn nhiều. Theo Comicbook, đây là một bước đi táo bạo, có thể là để phù hợp với thế hệ người hâm mộ đã trưởng thành và thích ứng với thế giới đầy biến động hiện nay.

Ngoài ra, việc tái hợp đội hình ban đầu trong truyện cũng phản ánh sự sáng tạo đa dạng cho thương hiệu 5 anh em siêu nhân nhiều năm gần đây. Mặc dù loạt phim truyền hình vẫn là nền tảng, nó chỉ thu hút được khán giả trẻ tuổi và phục vụ thị trường đồ chơi.

Trong khi đó, truyện tranh đã trở thành không gian cho những câu chuyện sâu sắc hơn, mang tính thử nghiệm hơn. BOOM! Studios, đơn vị phát hành truyện Power Rangers từ năm 2016, đã nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng cân bằng giữa những yếu tố truyền thống và các chi tiết mới. Họ đã sáng tạo nên nhiều câu chuyện tôn vinh được giá trị lịch sử của 5 anh em siêu nhân đồng thời đưa thương hiệu này phát triển theo những hướng mới.

Tuy nhiên, ấn phẩm truyện tranh sắp tới không chỉ xoay quanh đội hình gốc. Các nhà sáng tạo đã mở rộng bối cảnh, trải dài qua nhiều kỷ nguyên của vũ trụ siêu nhân. Sẽ có nhiều màn giao thoa giữa các siêu nhân từ những dòng thời gian khác nhau đến những câu chuyện độc lập, đen tối hơn, hứa hẹn khám phá những nhân vật cũ theo một cách mới mẻ hơn.

Sự tái hợp đội hình 5 anh em siêu nhân vẫn là một điểm nhấn, bao gồm sự xuất hiện của gương mặt quen thuộc Billy Cranston, người triệu tập 5 anh em siêu nhân trở lại hành động. Sự hồi sinh của 5 anh em siêu nhân cho thấy đây không chỉ là sự trở lại của di sản đã cũ thập niên 1990 Trong bối cảnh truyện tranh có đà tăng trưởng mạnh, bộ truyện hứa hẹn mang tới nhiều điều mới mẻ.