Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Xuất bản

Tinh thần làm việc của những 'chiến binh' chốn công sở

  • Chủ nhật, 23/11/2025 06:28 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Không ngại khó khăn, thử thách, luôn dũng cảm đương đầu với những thách thức, đó chính là tinh thần làm việc của nhân sự mẫn cán trong thời đại cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

Tinh than lam viec anh 1

Hãy tự tin đương đầu với những khó khăn trong công việc, nỗ lực tìm cách giải quyết chúng. Ảnh minh họa: C.F.

Hy vọng chúng ta có thể là phiên bản chân thực nhất của chính mình. Đừng vì chạy theo cảm xúc của người khác hoặc hùa theo người khác, mà không cân nhắc đến tình hình thực tế của bản thân, dẫn tới việc không thể hoàn thành nhiệm vụ, dần trở thành người không đáng tin. Hãy nghiêm túc đối với việc đã hứa hẹn, đừng gây ra tổn thất cho người khác, bởi làm vậy sẽ chỉ khiến "độ đáng tin" của bản thân ngày càng sụt giảm.

Trong cuộc sống và công việc, ai cũng hi vọng có thể kết giao và hợp tác với người "đáng tin", nhưng ép buộc người khác "đáng tin" hiển nhiên là một chuyện xa vời. Bởi thế, điều chúng ta có thể làm là để mình trở thành một người ngày càng "đáng tin", có như vậy người xung quanh mới ngày càng tin tưởng chúng ta.

Ngày nay, tính chất công việc của mỗi người mỗi khác, nhưng dù là công việc nào cũng sẽ có mối liên hệ nhân quả tương ứng. Khi làm việc, do nhiệm vụ nặng nề cộng với áp lực lớn, nên cảm thấy phiền phức, vất vả, gặp phải khó khăn khi xử lý vấn đề đều là những điều chúng ta khó tránh khỏi.

Ai cũng hy vọng công việc của mình vừa nhẹ nhàng vừa có tiền đồ tốt, đây cũng là mục tiêu mà chúng ta theo đuổi. Nhưng trong công việc, nếu chúng ta đùn đẩy, trì hoãn để rời xa phiền phức, rời xa những vấn đề phức tạp, thì không phải là cách làm hay.

Bạn phải thản nhiên đón nhận công việc, chỉ cần bắt tay thực hiện với con tim vui sướng, nhiệm vụ có khó khăn, vất vả, cũng không cần lo lắng, oán trách. Làm một người "đáng tin", hãy nghe theo tâm hồn của bạn, cuộc đời của bạn, công việc của bạn sẽ do bạn thống trị.

Chúng ta phải học cách khơi dậy lòng tự tin trong công việc, thổi ngọn lửa yêu nghề vào công việc. Dù có cơ hội thăng tiến hay không, dù tiền lương có tăng hay không, chúng ta đều nên gieo trồng tình yêu với công việc vào trong lòng mình, tận tâm làm việc, cống hiến sức mình cho xã hội.

Hạt giống tốt của hôm nay sẽ cho quả ngọt ở mai sau. Hãy trau dồi cho mình kiến thức, bản lĩnh và sự kiên trì. Khi bắt tay vào làm bất kể việc gì, dù lớn hay nhỏ, đơn giản hay khó khăn, chúng ta đều cần sự nghiêm túc, chỉn chu, để mọi việc đạt được kết quả tốt nhất. Thái độ nghiêm cẩn của bạn khi làm việc sẽ gây dựng được lòng tin với cấp trên và đối tác.

Những khó khăn, trắc trở mà bạn gặp phải trên con đường sự nghiệp chính là cơ hội để bạn rèn giũa chính mình. Đừng thấy khó mà nản lòng, vượt qua những trở ngại, bạn sẽ khai phá thêm nhiều năng lực tiềm ẩn của bản thân.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

Tinh thần làm việc Phiền phức Nghiêm cẩn Kết giao Tiền đồ Nhân quả

