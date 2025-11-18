Kiểu nhân viên mà sếp nào cũng thích

Trong môi trường công sở, cấp quản lý sẽ chú ý đến những nhân viên tạo được cho họ sự tin cậy. Sự tin tưởng ấy được tạo dựng từ thành tích, thái độ và cả cách ứng xử.

Thái độ làm việc và thành tích của bạn là điểm quan trọng để tạo nên sự tin tưởng của cấp trên. Ảnh minh họa: S.P.

Trong cuộc sống hiện thực, đồng ý với người khác là điều rất đơn giản, nhưng muốn từ chối người khác, không những cần có dũng khí, mà còn đòi hỏi cả trí tuệ.

Phương thức từ chối thích hợp không chỉ khiến đối phương và bản thân nhận được câu trả lời rõ ràng hơn, mà còn là một hình thức biểu hiện của sự “đáng tin”. Một người “đáng tin” không chỉ là trung tâm của nhóm người, mà hơn thế sẽ dễ được người khác nhờ cậy và tin tưởng.

Nếu chuyện gì cũng đồng ý ngay tắp lự, tuy sẽ được nhiều người thích hơn, nhưng đôi khi cũng sẽ rất mệt mỏi. Bởi tinh lực của một người là có hạn, nếu nhiệm vụ nào cũng không từ chối, tình huống nào cũng đều chấp nhận, sẽ dễ làm cạn kiệt lòng nhiệt tình của bản thân trong thời gian ngắn.

Bởi vậy, khi được giao nhiệm vụ, chúng ta nên suy nghĩ tỉ mỉ, rõ ràng. Nếu có thể gánh vác nhiệm vụ này, hơn nữa nó không xung đột gì với nhiệm vụ khác, thì chúng ta có thể tiếp nhận. Ngoài ra, nếu là nhiệm vụ ngoài phạm vi năng lực của bản thân, hãy giới thiệu hoặc chuyển cho người thích hợp hơn. Ý thức được về khả năng của bản thân mới là sự đáng tin ở mức độ cao hơn.

“Đáng tin”, không chỉ là hai chữ cộng lại, mà còn đại diện cho rất nhiều phẩm chất ưu tú. Đối với lãnh đạo, sự “đáng tin” của cấp dưới thể hiện sự trung thành, có thể trở thành một tiêu chí để quyết định có bồi dưỡng người này hay không. Đối với bạn bè hoặc đồng nghiệp, “đáng tin” đồng nghĩa với có thể tin tưởng và hợp tác. Đường đời còn dài, hãy trở thành người càng bước càng “đáng tin”.

Dường như “đáng tin” đã trở thành ưu điểm hàng đầu để con người sinh tồn trong xã hội. “Đáng tin”, cũng có ý nghĩa chỉ dẫn rất lớn đối với nhân viên kinh doanh. Công việc kinh doanh có tính phân công cao độ, liên quan mật thiết, là “vòng khép kín” chặt chẽ. Mỗi nhân viên kinh doanh đều là một tiếp điểm trong quy trình làm việc “vòng khép kín” này.

Phải dùng thái độ “đáng tin”, hành động “đáng tin”, thành tích “đáng tin”, giữ vững tiếp điểm của bản thân, duy trì chặt chẽ mối liên hệ với tiếp điểm trên, dưới, trái, phải, tận tâm, tận lực, tận trách vì sự phát triển của công ty. Một nhân viên “đáng tin” phải có thái độ khiêm tốn, nhã nhặn, phải có cung cách phục vụ chu đáo, cách làm việc nề nếp, thường xuyên mở rộng nghiệp vụ.

Đối với đồng nghiệp, lấy “nâng cao hiệu quả công việc, thúc đẩy sự đoàn kết” làm tiêu chuẩn, công việc chính làm tỉ mỉ, công việc thời vụ giành phần làm, công việc hợp tác dốc lòng làm. Đối với lãnh đạo, phải dựa trên tiêu chuẩn “đến nơi đến chốn, hình thành vòng khép kín trong công việc”, khi xin chỉ thị công việc phải trình bày phương án, khi chấp hành công việc phải có phản hồi, khi tổng kết công việc năng xét lại mình, khi báo cáo công việc phải trình bày kết quả.

Trau dồi năng lực cá nhân, phát huy ưu thế của tập thể, nâng cao hiệu suất công việc, cũng là “đáng tin”. Làm việc đúng quy định càng “đáng tin”, là biểu hiện của nhân phẩm cá nhân, cũng là yêu cầu cuối cùng trong quản lý doanh nghiệp.