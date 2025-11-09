Phong cách làm việc của một nhân viên 'đáng tin cậy'

Khi bắt tay vào thực hiện một công việc nào đó, bạn hãy lên kế hoạch rõ ràng, luôn phản hồi về tiến độ và những vướng mắc mà bản thân gặp phải, nó sẽ làm cấp trên an tâm hơn.

Sự cẩn trọng và thành tích trong công việc của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận. Ảnh: I.P.

Một người có "đáng tin" hay không, có thể nhìn ra được thông qua 3 điểm: "mọi việc phải có sự bàn bạc, mọi sự phải có cách sắp xếp, mọi chuyện phải có lời hồi âm". Nếu có thể làm được 3 điều này, vậy thì người đó cách hình ảnh "đáng tin" không còn xa nữa.

Vậy thì, như thế nào mới được coi là làm việc có bàn bạc, có sắp xếp, có hồi âm?

Trong cuộc sống, chúng ta thường sẽ gặp phải người như thế này: nói năng khéo léo, cử chỉ nho nhã, bất luận nói đến tri thức ở phương diện nào, đều có thể hạ bút thành văn, hiểu rộng biết nhiều.

Nhưng một khi giao việc cho anh ta, thường phải thúc giục hết lần này đến lần khác, cho dù anh ta đã giao nộp kết quả công việc, vẫn cần người khác phải sửa chữa; hoặc là có thể hoàn thành công việc theo thời gian quy định, nhưng kết quả lại thường chỉ dừng ở mức độ tạm chấp nhận được.

Lại có những người, cử chỉ vụng về, không giỏi ăn nói, thường ngày nói chuyện với họ cảm thấy rất buồn tẻ, nhưng trong công việc, họ lại chưa từng khiến bạn phải lo lắng, không những có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn, mà thường cho bạn kết quả ngoài sức tưởng tượng, khiến bạn kinh ngạc và vui mừng mãi không thôi.

So sánh 2 kiểu người này, chúng ta biết rõ kiểu người sau mới được xem là người "đáng tin". Tại sao lại như vậy? Tại vì lời hay thì ai cũng biết nói, nhưng việc hay thì không phải ai cũng làm được.

Đầu tiên, khi được giao nhiệm vụ bạn nên nghiên cứu nó ngay lập tức, phỏng đoán mục đích thực sự của đối phương. Căn cứ vào mục đích đó để tiến hành thực hiện nhiệm vụ, không những có thể nâng cao hiệu suất công việc, mà còn có thể giảm sai sót cho quyết định được đưa ra trong thực tiễn, tránh làm việc vô dụng.

Thứ hai, người xưa có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Có thể thấy, có nhận thức về năng lực thực sự của bản thân cũng là điều rất quan trọng. Cần phán đoán chuẩn xác về năng lực của bản thân, biết rõ bản thân có thực sự hiểu rõ nhiệm vụ này hay không, có thể đạt được mong muốn của đối phương hay không.

Đương nhiên, nếu ước đoán mù quáng thực lực của bản thân để tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ chỉ gây ra thất bại, làm sụt giảm nghiêm trọng "độ tin cậy" của người khác với chúng ta. Chúng ta thường hay gặp phải kiểu người "gặp việc ba vỗ": hễ phải đương đầu với việc gì cũng vỗ ngực, gặp phải khó khăn thì vỗ đùi, gặp phải phiền phức thì vỗ mông; đây chính là điển hình của kiểu người "không đáng tin".

Thứ ba, trong xã hội thương mại, "tinh thần tỉ mỉ" đóng vai trò rất quan trọng. Bất kể công việc phức tạp thế nào, nhưng cho dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không được bỏ qua, phải nghiêm túc thực hiện, đây là điều mà mỗi nhân viên công sở đều nên tuân thủ, cũng là môn học bắt buộc của mỗi nhân viên.

Cuối cùng, kết nối là một mắt xích rất quan trọng. Nó không những có thể khiến đối phương kịp thời biết được tiến triển của nhiệm vụ, mà bất kể khi nhiệm vụ gặp thuận lợi hay khó khăn, đều có thể dự tính được.

Trong quá trình làm việc, gặp phải khó khăn là điều khó tránh khỏi, nhưng không nên thấy khó là lui, gạt phắt nhiệm vụ sang một bên hoặc đùn đẩy cho người khác. Đây là hành vi vô trách nhiệm, đừng nói vượt xa mong đợi của đối phương, ngay cả tiến độ bình thường của công việc cũng sẽ bị lỡ dở.

Phần lớn các công việc đều cần sự phối hợp, bởi vậy "mượn sức" cũng là việc cần thiết. Phải biết rằng, mục đích làm việc là để thực hiện mục tiêu công việc, mà việc thực hiện chiến lược cuối cùng của mỗi doanh nghiệp đều không thể tách rời sự phối hợp, hợp tác lẫn nhau của các phòng ban.

Mỗi hệ thống hợp tác "đáng tin" đều là do từng nhân viên công sở "đáng tin" tổ hợp thành. Nếu trong quá trình công tác, mỗi người đều có tinh thần vượt xa mong đợi của đối phương, thì biểu hiện thành tích của phòng ban cho đến toàn bộ doanh nghiệp sẽ ngày càng "đáng tin".