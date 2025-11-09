Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tinh anh công sở 4.0

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Xuất bản

Phong cách làm việc của một nhân viên 'đáng tin cậy'

  • Chủ nhật, 9/11/2025 07:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi bắt tay vào thực hiện một công việc nào đó, bạn hãy lên kế hoạch rõ ràng, luôn phản hồi về tiến độ và những vướng mắc mà bản thân gặp phải, nó sẽ làm cấp trên an tâm hơn.

Thai do lam viec anh 1

Sự cẩn trọng và thành tích trong công việc của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận. Ảnh: I.P.

Một người có "đáng tin" hay không, có thể nhìn ra được thông qua 3 điểm: "mọi việc phải có sự bàn bạc, mọi sự phải có cách sắp xếp, mọi chuyện phải có lời hồi âm". Nếu có thể làm được 3 điều này, vậy thì người đó cách hình ảnh "đáng tin" không còn xa nữa.

Vậy thì, như thế nào mới được coi là làm việc có bàn bạc, có sắp xếp, có hồi âm?

Trong cuộc sống, chúng ta thường sẽ gặp phải người như thế này: nói năng khéo léo, cử chỉ nho nhã, bất luận nói đến tri thức ở phương diện nào, đều có thể hạ bút thành văn, hiểu rộng biết nhiều.

Nhưng một khi giao việc cho anh ta, thường phải thúc giục hết lần này đến lần khác, cho dù anh ta đã giao nộp kết quả công việc, vẫn cần người khác phải sửa chữa; hoặc là có thể hoàn thành công việc theo thời gian quy định, nhưng kết quả lại thường chỉ dừng ở mức độ tạm chấp nhận được.

Lại có những người, cử chỉ vụng về, không giỏi ăn nói, thường ngày nói chuyện với họ cảm thấy rất buồn tẻ, nhưng trong công việc, họ lại chưa từng khiến bạn phải lo lắng, không những có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn, mà thường cho bạn kết quả ngoài sức tưởng tượng, khiến bạn kinh ngạc và vui mừng mãi không thôi.

So sánh 2 kiểu người này, chúng ta biết rõ kiểu người sau mới được xem là người "đáng tin". Tại sao lại như vậy? Tại vì lời hay thì ai cũng biết nói, nhưng việc hay thì không phải ai cũng làm được.

Đầu tiên, khi được giao nhiệm vụ bạn nên nghiên cứu nó ngay lập tức, phỏng đoán mục đích thực sự của đối phương. Căn cứ vào mục đích đó để tiến hành thực hiện nhiệm vụ, không những có thể nâng cao hiệu suất công việc, mà còn có thể giảm sai sót cho quyết định được đưa ra trong thực tiễn, tránh làm việc vô dụng.

Thứ hai, người xưa có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Có thể thấy, có nhận thức về năng lực thực sự của bản thân cũng là điều rất quan trọng. Cần phán đoán chuẩn xác về năng lực của bản thân, biết rõ bản thân có thực sự hiểu rõ nhiệm vụ này hay không, có thể đạt được mong muốn của đối phương hay không.

Đương nhiên, nếu ước đoán mù quáng thực lực của bản thân để tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ chỉ gây ra thất bại, làm sụt giảm nghiêm trọng "độ tin cậy" của người khác với chúng ta. Chúng ta thường hay gặp phải kiểu người "gặp việc ba vỗ": hễ phải đương đầu với việc gì cũng vỗ ngực, gặp phải khó khăn thì vỗ đùi, gặp phải phiền phức thì vỗ mông; đây chính là điển hình của kiểu người "không đáng tin".

Thứ ba, trong xã hội thương mại, "tinh thần tỉ mỉ" đóng vai trò rất quan trọng. Bất kể công việc phức tạp thế nào, nhưng cho dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không được bỏ qua, phải nghiêm túc thực hiện, đây là điều mà mỗi nhân viên công sở đều nên tuân thủ, cũng là môn học bắt buộc của mỗi nhân viên.

Cuối cùng, kết nối là một mắt xích rất quan trọng. Nó không những có thể khiến đối phương kịp thời biết được tiến triển của nhiệm vụ, mà bất kể khi nhiệm vụ gặp thuận lợi hay khó khăn, đều có thể dự tính được.

Trong quá trình làm việc, gặp phải khó khăn là điều khó tránh khỏi, nhưng không nên thấy khó là lui, gạt phắt nhiệm vụ sang một bên hoặc đùn đẩy cho người khác. Đây là hành vi vô trách nhiệm, đừng nói vượt xa mong đợi của đối phương, ngay cả tiến độ bình thường của công việc cũng sẽ bị lỡ dở.

Phần lớn các công việc đều cần sự phối hợp, bởi vậy "mượn sức" cũng là việc cần thiết. Phải biết rằng, mục đích làm việc là để thực hiện mục tiêu công việc, mà việc thực hiện chiến lược cuối cùng của mỗi doanh nghiệp đều không thể tách rời sự phối hợp, hợp tác lẫn nhau của các phòng ban.

Mỗi hệ thống hợp tác "đáng tin" đều là do từng nhân viên công sở "đáng tin" tổ hợp thành. Nếu trong quá trình công tác, mỗi người đều có tinh thần vượt xa mong đợi của đối phương, thì biểu hiện thành tích của phòng ban cho đến toàn bộ doanh nghiệp sẽ ngày càng "đáng tin".

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

Thái độ làm việc Hạ bút Hồi âm Giỏi ăn nói Nho nhã Vỗ đùi

    Đọc tiếp

    Chon doi tac theo loi khuyen cua Warren Buffett hinh anh

    Chọn đối tác theo lời khuyên của Warren Buffett

    14:00 31/10/2025 14:00 31/10/2025

    0

    Khi chọn đối tác kinh doanh, bạn cần cân nhắc xem những gì họ đưa ra có đáng tin hay không. Hãy suy xét và điều tra thật kỹ, nếu đó là một dự án có tiềm năng mới xuống tiền đầu tư.

    Nen lam gi khi bi sep 'di'? hinh anh

    Nên làm gì khi bị sếp 'đì'?

    49 phút trước 08:56 9/11/2025

    0

    Nghỉ việc không phải là phương án hay nếu bạn chưa tìm được công việc thay thế. Hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao cấp trên không hài lòng với bạn và tìm cách thay đổi bản thân.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý