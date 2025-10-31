Chọn đối tác theo lời khuyên của Warren Buffett

Khi chọn đối tác kinh doanh, bạn cần cân nhắc xem những gì họ đưa ra có đáng tin hay không. Hãy suy xét và điều tra thật kỹ, nếu đó là một dự án có tiềm năng mới xuống tiền đầu tư.

Tỷ phú Warren Buffett là một nhà đầu tư đầy bản lĩnh. Ảnh minh họa: H.G.

Cùng với sự chuyển biến của thời đại, “khủng hoảng lòng tin” được coi là một hiện tượng xã hội mới, gây ra hàng tá vấn đề. Trong một xã hội biến đổi trong nháy mắt như thế này, muốn làm một người “đáng tin”, một người đáng để người khác tin tưởng, đôi khi sẽ rất khó khăn.

Song chúng ta không thể bởi vì khó khăn mà dừng bước không tiến, điều chúng ta phải làm nên là nghênh đón và vượt qua khó khăn.

Chúng ta sẽ phát hiện ra một hiện tượng như thế này, những người thực sự “đáng tin” thường ít khi nói ra những lời đại loại như “tôi đảm bảo”, “nhất định”, “chắc chắn”. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân chính là bởi ở trong lòng họ, làm tốt công việc của mình là điều “đáng tin” hơn nói lời hay. Nếu không chắc chắn có thể làm tốt một việc, thì đừng khẳng định, bởi kết quả cuối cùng có thể sẽ khiến người khác thất vọng.

Vua cổ phiếu Warren Buffett mỗi năm đều sẽ mở cuộc tọa đàm giao lưu với sinh viên đại học. Một lần, có sinh viên hỏi ông: “Ngài cho rằng phẩm chất quan trọng nhất của một người là gì?” Warren Buffett không trả lời thẳng câu hỏi này, mà kể một câu chuyện có tên “Mua 10% cổ phiếu của bạn học”.

Warren Buffett hỏi mọi người: “Bây giờ cho các bạn quyền lợi mua 10% cổ phiếu của một người bạn học cho đến khi sinh mệnh của người đó kết thúc, bạn sẵn lòng mua 10% cổ phiếu trong phần đời còn lại của bạn học nào? Bạn có chọn người thông minh nhất hay không?” Câu trả lời ông nhận được là “Chưa chắc”. “Vậy bạn có chọn người có tinh lực dồi dào nhất không?” “Chưa chắc.” “Bạn có lựa chọn con cái của quan chức chính phủ giàu có, con cái của tỷ phú, triệu phú không?” “Cũng chưa chắc”.

Sự thực chứng minh rằng, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, có thể bạn sẽ lựa chọn người mà bạn công nhận nhất, là người đáng tin nhất. Sau đó, bạn bắt đầu liệt kê ra những ưu điểm của người đó ở bên trái trang giấy: có tài năng lãnh đạo, khảng khái thành thực, làm việc có lợi cho người khác, có sức hấp dẫn.

Warren Buffett lại nói: “Bây giờ lại cho các bạn một cơ hội bán 10% cổ phiếu của một bạn học, bạn sẽ lựa chọn ai? Bạn có chọn người có thành tích kém nhất không?” “Chưa chắc.” “Bạn có chọn người nghèo khó nhất không?” “Cũng chưa chắc.”

Trên thực tế, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, có thể bạn sẽ lựa chọn người khiến bạn ghét nhất, không chỉ có bạn ghét, mà những người khác cũng ghét, mọi người đều không muốn qua lại với bạn học này. Bởi vì người này không thành thực, thích dùng mưu mô, thích nói xấu người khác sau lưng, có thói qua cầu rút ván, giậu đổ bìm leo. Sau đó, bạn viết những tính xấu này vào bên phải trang giấy kia.

Khi bạn quan sát tỉ mỉ hai bên của trang giấy này, bạn sẽ phát hiện ra rằng, năng lực giỏi, kém không quan trọng, đẹp như tiên sa cũng không hề gì, thành tích tốt, xấu cơ bản không ai để tâm. Cái bạn để tâm chỉ là, người này có đủ khiến bạn tin tưởng hay không mà thôi.

Thành tín đối với một người là điều rất quan trọng. Thành tín đại diện cho một người làm việc “đáng tin”, cho thấy rằng anh ta có thể nói được làm được. Thành tín là cầu nối giao thiệp giữa người với người, không có chiếc cầu nối này, khó có thể tiếp xúc sâu hơn được, kết quả cuối cùng sẽ là mỗi người một ngả. Một người “đáng tin”, chắc chắn sẽ xem trọng sự tin tưởng, họ thường dễ nhận được sự nương nhờ và tôn trọng.