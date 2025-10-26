Làm thế nào để trở thành một người đáng tin?

Có được sự tin cậy từ đối phương, bạn sẽ dễ dàng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Muốn có được sự tin tưởng ấy, việc giữ chữ tín và cảm xúc ổn định rất quan trọng.

Để đặt lòng tin vào đối phương, chúng ta cần thời gian để quan sát họ. Ảnh minh họa: C.F.

Nếu cho bạn một cơ hội tiến cử một ai đó, bạn sẽ tiến cử người như thế nào? Có lẽ phần đông mọi người sẽ tiến cử một số người "có năng lực", "thông minh", bởi như vậy sẽ giúp ích cho công việc. Nhưng ở thời đại này, mọi người muốn lựa chọn những người có "năng lượng tích cực" và "đáng tin" hơn.

Bởi vì "đáng tin" là lời ngợi khen có giá trị nhất của xã hội hiện tại dành cho một người. Người "đáng tin" sẽ khiến người ta cảm thấy thiết thực và yên tâm, sẽ cho người ta đủ lòng tin. Sự tin tưởng này là tiền đề để mọi người ủy thác cho người đó trách nhiệm lớn lao. Một người làm việc "không đáng tin", mọi người không có lý do gì để tin tưởng người đó cả.

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải kiểu người như thế này: Khi gặp vấn đề, việc nghĩ tới đầu tiên không phải là giải quyết vấn đề hay tìm hiểu nguyên nhân, mà là oán thán không ngớt miệng; bất kể là đối đãi với cuộc sống hay chuyện học tập, công việc đều là quan niệm tiêu cực.

Còn có một kiểu người, tuy ngoài miệng đã đồng ý với chuyện bạn nhờ cậy, trên thực tế lại trì hoãn hết lần này đến lần khác, cho dù có làm cũng qua loa, lấy lệ. Có thể thấy 2 kiểu người này đều là người "không đáng tin". Những người này không phải là số ít, họ nhìn thì thông minh, nhưng tại sao so với những người có vẻ vụng về kia lại thường khó có thể gặt hái được thành công hơn?

Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, họ coi thông minh là vốn liếng của mình, nhưng lại làm việc không thiết thực, mơ ước viển vông, làm không tốt còn luôn thích oán trách. Bởi quá tự tin lại không bao giờ tổng kết bài học kinh nghiệm, cho nên mỗi khi cơ hội âm thầm đến, họ thường để vuột mất nó. Sự thực chứng minh rằng, những người "đáng tin" mới có thể gặt hái được thành công.

Vậy, làm thế nào để trở thành một người "đáng tin"?

Làm một người "đáng tin" thực chất không khó, then chốt là ở tâm thái. Một người "đáng tin", nhất định phải có tâm thái khỏe mạnh và ổn định. Khi làm việc, họ thong dong điềm tĩnh, rành mạch phân minh; khi gặp phải vấn đề khó, họ trấn tĩnh tự nhiên, ngoan cường lạc quan; họ đối đãi với bạn bè hào phóng, chân thành, lương thiện. Trong lòng họ, đâu đâu cũng ngập tràn ánh nắng, không bị mây đen giăng kín.

Đương nhiên, muốn có được tâm thái ổn định, hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc tiêu cực của mình là điều không hề dễ dàng. Hai tâm lý tiêu cực phổ biến nhất của con người là đố kỵ và tự thấy xót xa.

Đố kỵ sẽ khiến tầm nhìn và phong thái của một người trở nên hèn kém đi, người thích đố kỵ thường có bụng dạ hẹp hòi, thích ganh đua, so sánh. Tự thấy xót xa sẽ khiến bản thân trở nên thấp kém và nhu nhược, gặp phải chuyện gì cũng hốt hoảng, lo lắng, làm không tốt sẽ oán trách bản thân.

Bị cảm xúc tiêu cực khống chế thì làm sao có thể cảm nhận được ánh nắng và những điều tươi đẹp trong cuộc sống? Cảnh do tâm sinh, chuyện mà mỗi chúng ta gặp phải trong đời đại để đều giống nhau, tại sao không đối mặt với nó bằng tâm thái tích cực? Thực chất, vui, buồn, hờn, giận trong cuộc đời đều được quyết định bởi chính chúng ta.

Tâm thái thay đổi mọi thứ. Tâm thái tốt sẽ khiến mọi sự trở nên tốt đẹp hơn, còn cảm xúc tiêu cực lại cản trở sự tình phát triển theo hướng thuận lợi. Khi bạn bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận tiêu cực của bản thân, bạn sẽ phát hiện ra rằng, suy nghĩ trước kia của mình thật nực cười, cơ bản không đáng để nhắc đến. Bây giờ, thế giới của bạn sẽ luôn ngập tràn ánh nắng và hy vọng.

Chúng ta cần nhận thức rõ một điểm, trong cuộc đời này bạn sẽ gặp muôn vàn người, bạn không thể khiến mọi người đều yêu thích mình, bởi đây là điều không thể, giống như tất thảy hoa tươi trên thế giới này không phải chỉ nở vì riêng mình bạn vậy. Điều bạn phải làm, chính là nghe theo lòng mình, làm tốt việc mình nên làm, trở thành một người "đáng tin".

Người "đáng tin" ổn định về tâm lý, có hành vi chuẩn mực, khiến mọi người sẵn lòng tin tưởng họ. Khi bạn tiếp xúc với một người "đáng tin", bạn sẽ cảm thấy an toàn, vì bạn có thể chắc chắn người đó có nguyên tắc và giới hạn của mình, dù xảy ra chuyện gì cũng có cách ứng phó đúng mực.