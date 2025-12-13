Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Muốn hiểu thông suốt hãy hỏi thông minh

Trong một thế giới tràn ngập thông tin, chúng ta không thiếu dữ liệu – nhưng lại luôn khao khát sự hiểu biết. Cuốn sách “How to know everything – Muốn Hiểu thông suốt hãy Hỏi thông minh” không hứa hẹn biến bạn thành người biết hết mọi thứ, mà dẫn dắt bạn đến gần hơn với cách tư duy, đặt câu hỏi và kết nối kiến thức một cách thông minh và sâu sắc.

Xuất bản

Nỗi thất vọng trong trò chuyện tốt hay xấu?

  • Thứ bảy, 13/12/2025 19:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đôi lúc, người ta có thể cảm thấy bị xúc phạm khi ý kiến của họ bị chất vấn, vì với nhiều người, quan điểm còn là bản sắc, là lòng tự tôn. Họ cũng có thể thấy bứt rứt vì nhịp độ đối thoại quá chậm so với bình thường.

Chịu đựng nỗi thất vọng

Một cuộc đối thoại diễn ra chậm rãi, đòi hỏi sự chú tâm và kỷ luật, lại còn xoáy vào những câu hỏi sắc sảo, trong đó người đối diện buộc phải nhìn lại lập luận hay quan điểm đôi khi còn nhiều lỗ hổng của chính mình, gần như luôn đi kèm với nỗi thất vọng từ cả hai phía.

Đôi lúc, người ta có thể cảm thấy bị xúc phạm khi ý kiến của họ bị chất vấn, vì với nhiều người, quan điểm còn là bản sắc, là lòng tự tôn. Họ cũng có thể thấy bứt rứt vì nhịp độ đối thoại quá chậm so với bình thường, hoặc cảm thấy thất vọng vì cho là bạn thiếu cảm xúc khi chỉ tập trung vào việc suy nghĩ cùng nhau.

Những cảm xúc khó chịu ấy là một phần tự nhiên của quá trình. Tập luyện đối thoại cũng giống như tập gym: ‘cơ bắp tư duy’ của bạn cần thời gian để làm quen. Thoạt đầu, bạn chỉ cảm thấy ê ẩm và đau nhức. Nhưng rồi sau một thời gian, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn.

Tôi chấp nhận rằng trong lúc trò chuyện, đôi khi người đối diện sẽ đổ lỗi cho tôi vì những ‘ê ẩm và đau nhức’ đó, giống như tôi từng nằm dài trên sàn tập, âm thầm rủa thầy dạy gym của mình. Nhưng cứ kiên nhẫn. Đừng để bụng. Ngược lại, hãy nhận ra rằng nỗi thất vọng đó thực ra là... tín hiệu tốt. Nó cho thấy quá trình phản biện elenchus đang diễn ra.

Nghĩa là ai đó đang thật sự nỗ lực, điều gì đó đang chuyển động, và tư duy của họ đang mở mang. Huấn luyện viên ở phòng gym chẳng bao giờ chấp nhặt tiếng rên rỉ ỉ ôi hay ánh mắt cau có của học viên. Thậm chí họ còn nghĩ thầm: ‘Tốt lắm. Bắt đầu có tác dụng rồi đấy!’

Bất luận thế nào, nỗi thất vọng là nhiên liệu cho hành trình khám phá. Nó cho thấy diễn biến suy nghĩ của người đối diện. Trong các buổi hội thảo hay tư vấn, câu hỏi ‘Điều gì khiến bạn thấy thất vọng lúc này?’ đã mở ra nhiều hiểu biết sâu sắc. Có người bực vì hóa ra lập luận của họ không hề vững chắc như họ tưởng. Có người thất vọng vì chính sự cố chấp của bản thân, vì họ không muốn thay đổi quan điểm.

Quan trọng hơn cả, cảm giác thất vọng là dấu hiệu cho thấy người đối thoại đang ‘mắc kẹt’ trong lối tư duy quen thuộc của họ. Nhiệm vụ của bạn - như một triết gia thực hành đang rèn nghề - là chỉ ra chỗ vướng mắc của họ, rồi nhẹ nhàng giúp họ tự tìm đường thoát thân.

Doi thoai anh 1

Trò chuyện sâu sắc là quá trình chuyển biến của cảm xúc. Ảnh: Baamboozle.

Bài tập: Chịu đựng nỗi thất vọng

Hãy áp dụng mọi điều bạn vừa học vào một cuộc trò chuyện: bắt đầu bằng cách xin phép được thảo luận sâu xa; chăm chú lắng nghe và để ý đến những ngôn từ được sử dụng; đặt những câu hỏi sâu tiếp nối; thẳng thắn chất vấn khi cần thiết; và cùng nhau khám phá chủ đề đã chọn.

Ngay khi bạn cảm thấy người kia bắt đầu thất vọng, trước tiên hãy nhìn lại bản thân: giữ bình tĩnh và đừng chấp nhặt sự bực bội đó kể cả khi họ đổ lỗi cho bạn. Lúc này, bạn có một lựa chọn: Bạn muốn tiếp tục giữ thái độ Socrates, kiểu ‘Chính xác thì cậu muốn nói gì ở đây?’ Hoặc bạn muốn tạm thay đổi cách tiếp cận, thừa nhận nỗi thất vọng của họ và hỏi xem chuyện gì đang diễn ra? Bạn có thể nhẹ nhàng nói: ‘Mình vừa thấy cậu thở dài... cậu đang nghĩ gì thế?’ Hoặc: ‘Trông cậu có vẻ hơi khó chịu. Có gì làm cậu bực mình không?’

Nếu suôn sẻ, Phần Ba vừa rồi hẳn đã giúp bạn làm quen với những điều kiện cơ bản để đặt câu hỏi trong đối thoại Socrates. Tất cả đều bắt đầu từ việc chăm chú lắng nghe đơn thuần. Nhớ cẩn trọng với ngôn từ, xin phép trước khi chất vấn và nhắc lại điều đó khi cuộc trò chuyện bắt đầu hơi căng thẳng. Điều quan trọng là giữ nhịp độ chậm rãi và bình tĩnh trước nỗi thất vọng của người đối diện hay của chính mình, vốn thường phát sinh trong những cuộc đối thoại Socrates phong phú và có ý nghĩa.

Elke Wiss/NXB Trẻ

Đối thoại Thất vọng Trò chuyện Đối thoại

    Đọc tiếp

    Dao tien da ben tay pham... hinh anh

    Đào tiên đã bén tay phàm...

    33 phút trước 21:00 13/12/2025

    0

    Nên hiểu thế nào về câu "Đào tiên đã bén tay phàm/Thì vin cành quýt cho cam sự đời"? Các nhà thơ, nhà nghiên cứu chiết tự, nhằm đưa ra giải thích về câu thơ trong "Truyện Kiều".

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý