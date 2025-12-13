'Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức' của Đường sách TP.HCM

Sáng 13/12, Đường sách TP.HCM tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức” và khai mạc triển lãm ảnh “Dấu ấn văn hóa 10 năm qua ống kính”. Sau hai tháng phát động, chương trình thu hút hơn 400 tác phẩm ảnh và gần 50 bài viết, gửi gắm ký ức, góc nhìn và tình cảm chân thành của công chúng dành cho không gian sách giữa lòng đô thị. Ảnh: Nguyễn Nam Phương.

Một phần của triển lãm ảnh mừng 10 năm Đường sách TP.HCM tái hiện sinh động không khí rộn ràng của văn hóa đọc trong giới trẻ. Đường sách hiện quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản với hàng nghìn đầu sách mỗi quý, trở thành điểm đến quen thuộc của sinh viên và học sinh trong khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: Võ Văn Hoàng.

Tại đường sách Nguyễn Văn Bình, các hiệu sách như Nhà xuất bản Trẻ, Phương Nam Book, Nhà xuất bản Kim Đồng... không chỉ là nơi bán sách, mà còn là không gian trải nghiệm giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ tri thức. Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng bạn đọc trong sự kiện ra mắt sách Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng. Hàng nghìn sự kiện giao lưu giữa tác giả sách và bạn đọc đã diễn ra tại không gian này. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, 212 sự kiện giao lưu lớn nhỏ đã được tổ chức. Ảnh: Le Na Truong

Một tiết mục văn nghệ mở màn sự kiện đêm ở Đường sách. Từ 21-23/11, đơn vị quản lý đã thử nghiệm mô hình " Văn hóa đêm ” đã mở ra hướng phát triển mới cho không gian văn hóa đọc tiêu biểu của TP.HCM như biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trao đổi sách, tri thức. Ảnh: Võ Văn Hoàng.

Từ khi đi vào hoạt động vào đầu năm 2016, nơi đây đã tiếp đón hàng trăm đoàn học sinh, trẻ nhỏ từ các trường mầm non, tiểu học trong thành phố thông qua chương trình đọc sách ngoại khóa và trải nghiệm giáo dục cuối tuần. Ảnh: Nguyễn Văn Sẳng.

Các nhà sách tại đây cũng tổ chức hoạt động tô màu, kể chuyện, giao lưu tác giả thiếu nhi nhằm tạo sân chơi phù hợp với lứa tuổi mầm non, tiểu học. Ảnh: Tiệm Nhà An, Nguyễn Thị Ngọc Diệp.

Ngày càng nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, tìm đến Đường sách như một điểm vui chơi, du lịch. Nhiều gian hàng tại Đường sách đã tăng cường trưng bày quà lưu niệm, sách song ngữ và các mặt hàng phục vụ khách du lịch. Nơi đây ghi nhận doanh thu hơn 31 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Ảnh: Nguyễn Mạnh Cường.

Dù mô hình kinh doanh sách truyền thống chịu nhiều cạnh tranh từ nền tảng số, Đường sách vẫn là điểm hẹn đặc biệt, lưu giữ những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy cảm xúc của người dân. Ảnh: Phạm Nhựt Thưởng.

Không gian thư giãn trong các hiệu sách tại Đường sách được thiết kế thân thiện với trẻ nhỏ và gia đình. Đây là một phần trong nỗ lực biến sách thành bạn đồng hành thân thiết trong quá trình trưởng thành của các em. Ảnh: Nguyễn Nam Phương.

