'Kho báu' của nữ nghệ sĩ chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phóng sự ảnh của Catherine còn bao gồm những chân dung hiếm có về các nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam: Phạm Xuân Ẩn, huyền thoại tình báo; Diệp Minh Châu, nhà điêu khắc; và những người thân cuối cùng còn sống của vua Bảo Đại. Đặc biệt, cô có cơ hội tiếp cận riêng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - từ chuyến đi Điện Biên Phủ năm 1994 đến việc chụp hình lễ tang của ông năm 2013 - mang lại chiều sâu lịch sử đặc biệt cho các tác phẩm. Tấm ảnh này là bức chân dung nổi tiếng mà nhiếp ảnh gia đã chụp Đại tướng. Ảnh có tên: Tướng Giáp, "Ngọn núi lửa phủ tuyết" (1990). Người Pháp gọi ông là “ngọn núi lửa phủ tuyết” vì phong thái lạnh lùng và tinh thần quyết liệt của ông.