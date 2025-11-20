'Kho báu' của nữ nghệ sĩ chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

|
Trong khuôn khổ Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25, ngày 21/11 sẽ khai mạc triển lãm "Việt Nam 1990-2015 - Một đất nước đang đổi thay", trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh của Catherine Karnow. Nổi tiếng với những phóng sự ảnh cho tạp chí National Geographic tại nhiều quốc gia trong hơn ba thập kỷ qua, Catherine mang đến một góc nhìn thân mật và sâu sắc về Việt Nam. Tác phẩm của bà tại triển lãm là một "kho báu" tư liệu về con người, đời sống Việt Nam một thời. Ảnh: Võ Điện Biên.
Triển lãm không chỉ khắc họa một đất nước trong quá trình chuyển mình, mà còn là câu chuyện về mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa nhiếp ảnh gia và đất nước đã trở nên vô cùng ý nghĩa với cô. Đằng sau mỗi bức ảnh là những câu chuyện về tình bạn và sự kết nối. Tấm ảnh này có tên: Người phụ nữ trên tàu hỏa (1990, Miền Trung Việt Nam). Trong ảnh là chị Trần Thị Điệp, một giáo viên sống ở Hà Nội, đi trên chuyến tàu từ TP.HCM ra Hà Nội, còn được gọi là chuyến tàu Thống Nhất.
Phóng sự ảnh của Catherine còn bao gồm những chân dung hiếm có về các nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam: Phạm Xuân Ẩn, huyền thoại tình báo; Diệp Minh Châu, nhà điêu khắc; và những người thân cuối cùng còn sống của vua Bảo Đại. Đặc biệt, cô có cơ hội tiếp cận riêng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - từ chuyến đi Điện Biên Phủ năm 1994 đến việc chụp hình lễ tang của ông năm 2013 - mang lại chiều sâu lịch sử đặc biệt cho các tác phẩm. Tấm ảnh này là bức chân dung nổi tiếng mà nhiếp ảnh gia đã chụp Đại tướng. Ảnh có tên: Tướng Giáp, "Ngọn núi lửa phủ tuyết" (1990). Người Pháp gọi ông là “ngọn núi lửa phủ tuyết” vì phong thái lạnh lùng và tinh thần quyết liệt của ông.
Ảnh: Trong Lễ tang Đại tướng (2013). Trong lễ tang của Đại tướng ở Quảng Bình quê hương ông, hàng nghìn người đã tới để viếng, rất nhiều người cầm trên tay bức ảnh Catherine Karnow chụp Đại tướng, lấy xuống từ Internet. Lượng người tham gia vào lễ tang ở cả Hà Nội và các vùng quê nhiều hơn bất kỳ sự kiện nào của Việt Nam.
Ảnh: Nơi yên nghỉ của Đại tướng (2013). Quan tài của Đại tướng được đưa tới nơi yên nghỉ ở tỉnh Quảng Bình, được chọn không chỉ vì đây là nơi sinh của ông mà còn vì vị trí này là nơi linh thiêng và thích hợp.
Triển lãm cũng trưng bày nhiều bức ảnh về con người, đời sống Việt Nam. Ảnh: Những hoàng thất cuối cùng (1990). Những người cuối cùng của tầng lớp quý tộc phong kiến, họ hàng của vua Bảo Đại, đứng trước nghĩa địa phủ đầy cỏ dại của dòng tộc ở Huế, kinh đô xưa của Việt Nam.
Ảnh chụp nhà văn Bảo Ninh, người đã viết tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" xuất bản năm 1990.
Ảnh chụp nghệ sĩ Diệp Minh Châu. Ông là tác giả của nhiều bức tượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Diệp Minh Châu trước khi gặp Hồ Chí Minh đã vẽ một bức chân dung Bác bằng máu từ tay mình. Sau này, khi được gần Bác, nghệ sĩ Diệp Minh Châu nhận thấy “bàn tay của Hồ Chí Minh - khi ta được bắt tay Người - có cảm giác giống như chiếc găng lụa, mềm mại ấm áp. Nhưng nếu không phải là với những người thân, nó sẽ giống như một nắm đấm thép".
Ảnh chụp một thầy giáo dạy nhạc đã về hưu ở cả ngày trong căn nhà một phòng đơn khiêm tốn của ông, tại một con phố vắng ở Hà Nội. Ông không có học sinh, mà chỉ ngồi một mình, chơi những bản tình ca trên chiếc đàn ghi-ta một dây.
Ảnh chụp Nguyễn Quý Đức năm 2014. Ông là một cố nhà văn, nghệ sĩ, nhà thơ và nhà thiết kế. Ông thường ngồi ở Tadioto, quán bar nhỏ do chính ông tạo nên, được rất nhiều người ở Hà Nội yêu mến.
Ảnh chụp doanh nhân trên xích lô vào năm 1995. Năm 1994, Việt Nam mở cửa cho các hoạt động kinh doanh. Các doanh nhân nước ngoài ồ ạt đến đây với vô số ý tưởng về các liên doanh mới.
Ảnh chụp thợ cắt tóc trên đường phố. Bùi Phạm Quát (bên trái) không chỉ là một thợ cắt tóc mà còn là một nghệ sĩ điêu khắc, ông sáng tạo ra cả bức tường sau lưng ông. Người Việt Nam rất mơ mộng và ông Quát nói, “ngay cả thợ cắt tóc cũng có một người nghệ sĩ trong tâm hồn”.
Ảnh chụp Nhà hát lớn tại Hà Nội. Nhà Hát Lớn Hà Nội được hoàn thành vào năm 1911. Cũng chính nơi đó, vào năm 1945, lực lượng Việt Minh đã có một cuộc biểu tình lớn để biểu dương lực lượng vũ trang, sau đó đã dẫn tới cuộc cách mạng chống lại chính quyền Pháp trên khắp đất nước.
Ảnh chụp TP.HCM nhìn từ toà nhà Bitexco 68 tầng - một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cảnh vật TP.HCM thay đổi chóng mặt mỗi năm. Nơi xưa kia là những biệt thự Pháp xây dọc theo sông, ngày nay có một đường hầm mới, nối liền trung tâm thành phố với các ngoại ô lân cận. Các tòa nhà cao tầng mọc lên với tốc độ chóng mặt.
