Tổng Bí thư Tô Lâm trải nghiệm sách nói

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
Trước giờ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tham quan triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM.
Tổng Bí thư trải nghiệm sách nói của VoizFM. Tại triển lãm có hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí và hình ảnh được giới thiệu, thể hiện hành trình đổi mới sáng tạo của ngành.
Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi và chụp hình lưu niệm cùng các lãnh đạo nhà xuất bản, các tờ báo.
Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (trái) giới thiệu đến nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân những ấn phẩm sách nói đặc sắc tại triển lãm.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt từ sớm, tham quan nhiều khu trưng bày của các tờ báo từ Trung ương đến địa phương.
Điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày xếp sách nghệ thuật mô phỏng Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm Hành chính Bình Dương. Các mô hình này biểu trưng cho tinh thần sáng tạo, bền bỉ và khát vọng vươn lên của TP.HCM trong thời kỳ hội nhập.
Triển lãm Báo chí - Xuất bản TP.HCM do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, diễn ra trong 3 ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TP.HCM. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.