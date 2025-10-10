Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng 3 nhà xuất bản

Tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Nhà xuất bản đã đạt được trong thời gian qua. Với vai trò là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước, Nhà xuất bản đã xuất bản nhiều ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Các ấn phẩm của Nhà xuất bản không chỉ phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban Đảng Trung ương, mà còn được đông đảo bạn đọc quan tâm, đón nhận.