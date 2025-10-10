Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng 3 nhà xuất bản

|
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật, NXB Giáo dục Việt Nam và NXB Đại học Quốc gia Hà Nội vào sáng ngày 10/10. Đoàn công tác có ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, bà Nguyễn Thị Minh Huế - Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, ông Lương Văn Minh - Phó chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng một số lãnh đạo ở các Vụ liên quan.
Tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Nhà xuất bản đã đạt được trong thời gian qua. Với vai trò là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước, Nhà xuất bản đã xuất bản nhiều ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Các ấn phẩm của Nhà xuất bản không chỉ phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban Đảng Trung ương, mà còn được đông đảo bạn đọc quan tâm, đón nhận.
Thay mặt lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, bà Phạm Thị Thinh, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản đã báo cáo những kết quả nổi bật của NXB thời gian qua. Nhiều đầu sách của Nhà xuất bản đã tạo dấu ấn sâu rộng, được đông đảo bạn đọc quan tâm, tìm đọc.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tặng hoa chúc mừng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân dịp Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành.
Tại NXB Giáo dục Việt Nam, ông Phan Xuân Thủy chúc mừng những kết quả NXB Giáo dục Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, ghi nhận đóng góp tích cực của đơn vị đối với ngành xuất bản Việt Nam, đặc biệt là trong các chương trình xã hội từ thiện, tặng sách - thiết bị giáo dục cho học sinh ở các điểm trường, vùng khó, vùng bị thiên tai.
Ông Phan Xuân Thủy bày tỏ tin tưởng rằng, trong giai đoạn tới, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành xuất bản, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam - báo cáo với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về kết quả hoạt động của NXB. Sách giáo khoa là nhiệm vụ chính trị - an sinh xã hội cốt lõi, được NXB thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Ngoài sách giáo khoa, NXB Giáo dục Việt Nam chủ trương mở rộng sang các mảng sách trí tuệ, tri thức, văn hóa, từ điển, giáo dục và văn học, hướng tới phát triển xã hội học tập và học tập suốt đời.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chúc mừng các thành tựu NXB đạt được, tặng hoa cho NXB nhân Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành.
Đoàn đại biểu tiếp tục tới thăm NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Trần Quốc Bình - Giám đốc NXB Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đoàn đại biểu đi thăm không gian sách của NXB.
Ông Phan Xuân Thủy tặng hoa chúc mừng NXB Đại học Quốc gia Hà Nội nhân Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành.
Ông Phan Xuân Thủy cho rằng NXB Đại học Quốc gia Hà Nội trong 30 năm qua đã góp phần phát triển văn hóa đọc - một giá trị cốt lõi của tri thức dân tộc. NXB vừa giữ vững những giá trị cốt lõi, vừa chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực xuất bản để lan tỏa văn hóa đọc.
Ông Trần Quốc Bình - Giám đốc NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - trân trọng cảm ơn sự quan tâm từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, NXB luôn nỗ lực vươn lên để trở thành một trong những địa chỉ xuất bản uy tín về sách khoa học và học thuật tại Việt Nam. Ông Bình xác định nhiệm vụ quan trọng của đơn vị hiện tại là chuyển đổi số, phát triển xuất bản điện tử, để văn hóa đọc ngày càng lan tỏa rộng rãi trên cả nước.
