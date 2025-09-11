Sách tương tác về các kỳ Đại hội Đảng thu hút mọi tầng lớp nhân dân

|
Với hơn 300 hình ảnh tư liệu, trong đó gần 100 ảnh được trình bày dưới dạng infographic. Mỗi trang sách như một màn chiếu với các phần hiệu ứng, chuyển động hình ảnh rất bắt mắt thu hút các bạn trẻ.
Bộ sách tái hiện lịch sử 95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, với những cột mốc lịch sử, những nhiệm vụ trọng tâm, những chủ trương lớn những quyết sách mang tính bước ngoặt, gắn liền với từng bước đi lên của cả dân tộc, một cách liền mạch, sinh động và ấn tượng thu hút các bạn học sinh Trường PTTH Nguyễn Gia Thiều. Các em bày tỏ sự thích thú khi tình cờ có cơ hội khám phá sách tương tác mapping.
Các em học sinh Trường PTTH Lý Thường Kiệt (Hà Nội) say sưa khám phá sách tương tác.
Điểm nhấn đặc biệt chính là cách trình bày hiện đại, trực quan, giúp người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ không chỉ tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng hơn mà còn cảm thấy hứng thú, muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Đảng.
Các em cho biết nếu được học lịch sử qua những cuốn sách tương tác này thì chúng em sẽ dễ dàng tiếp thu các kiến thức hơn, tiết học cũng trở nên thú vị hơn.
Tại Việt Nam, sách tương tác vẫn là hình thức truyền tải thông tin khá mới mẻ. Những con số, sự kiện lịch sử dường như cũng biết chuyển động.
Vì vậy, nằm trong không gian Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường", sách tương tác về các kỳ đại hội được xem là điểm nhấn ấn tượng.
Người xem có thể tiếp cận sách tương tác mapping với nội dung về 13 kỳ Đại hội Đảng được tóm tắt ngắn gọn và trình bày bằng hình thức trực quan.
Có 3 thiết bị để làm nên một bộ sách tương tác, bao gồm: phần sách (có thể lật-mở như cách đọc sách truyền thống), máy chiếu và bộ cảm ứng. Chỉ với thao tác chạm tay, kéo trượt, từng dấu mốc lịch sử quan trọng của Đảng qua các thời kỳ sẽ được tái hiện thật súc tích, khoa học, dễ tiếp nhận.
Với mỗi hình biểu tượng, người xem có thể chạm ngón tay để máy chiếu hiển thị các thông tin, hình ảnh, bài viết chi tiết hơn, trực tiếp trên trang sách. Sách cũng hiển thị mã QR để người đọc quét bằng điện thoại và đi tới các trang tư liệu chính thống liên quan, tìm hiểu các thông tin liên quan.
Trải nghiệm sách tương tác mapping tại Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”.
Tất cả các nội dung về 13 kỳ Đại hội Đảng được thể hiện súc tích qua cuốn sách tương tác.
Loại hình sách tương tác này từng xuất hiện tại nhiều nước trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên một bộ sách về lịch sử được thể hiện dưới hình thức mới mẻ này có mặt tại Việt Nam. Qua những điểm chạm, hình ảnh sinh động trên sách, công chúng được đến gần hơn với lịch sử.
