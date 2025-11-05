Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
25 năm theo đuổi những lát cắt cuộc đời

  • Thứ tư, 5/11/2025 08:50 (GMT+7)
Sau hơn ba thập niên miệt mài với chiếc máy ảnh, vừa qua, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong - người được mệnh danh là “người kể chuyện bằng ánh sáng” giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh triển lãm cá nhân lần thứ 23 mang tên “25 năm - Một chặng đường”.

Tran The Phong anh 1

Triển lãm là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu 35 năm sống và làm nghề ảnh, 25 năm gắn bó với nhiếp ảnh nghệ thuật và báo chí của Trần Thế Phong, đồng thời là dịp để công chúng yêu nghệ thuật nhìn lại một quãng đường dài lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và đầy đam mê của anh. Ảnh: Một góc triển lãm của Trần Thế Phong.
Tran The Phong anh 2

Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng từ hàng vạn bức ảnh được Trần Thế Phong sáng tác trong suốt 25 năm qua - những khoảnh khắc đời thường dung dị, giàu cảm xúc, mang đậm hơi thở cuộc sống Việt Nam. Tác phẩm “Gánh”.

Tran The Phong anh 3

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một lát cắt của cuộc đời, là tiếng nói nhân văn mà Trần Thế Phong luôn theo đuổi: chân thật, giản dị và chạm đến trái tim người xem. Tác phẩm “Cười”.
Tran The Phong anh 4

Trần Thế Phong chia sẻ “Tôi chỉ muốn kể lại những gì mình đã thấy, đã cảm, đã sống trong suốt 25 năm qua. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc của đời, một phần ký ức của tôi – và cũng có thể là ký ức của bạn”. Tác phẩm “Những nẻo đường tuổi thơ”.
Tran The Phong anh 5

Tác phẩm “Vượt qua bóng tối”.
Tran The Phong anh 6

Tác phẩm “Ánh sáng cuộc sống”.
Tran The Phong anh 7

Tác phẩm “Đọc báo”.
Tran The Phong anh 8

Tác phẩm “Mưu sinh”.
Tran The Phong anh 9

Trong 35 năm sống bằng nghề ảnh, 25 năm theo đuổi nhiếp ảnh nghệ thuật và báo chí, Trần Thế Phong đã thực hiện 22 triển lãm ảnh cá nhân trong và ngoài nước, xuất bản 14 sách ảnh, đoạt được hơn 200 giải thưởng nhiếp ảnh nghệ thuật và báo chí. Tác phẩm “Chân dung”.
Tran The Phong anh 10

Ngoài các tác phẩm nhiếp ảnh, triển lãm còn trưng bày những kỷ vật đặc biệt đã đồng hành cùng tác giả trong suốt hành trình sáng tác: Chiếc máy ảnh cũ – người bạn trung thành suốt 35 năm làm nghề, 22 cuốn sổ cảm nhận của công chúng thưởng lãm qua từng triển lãm, 14 cuốn sách ảnh đã phát hành. Tất cả tạo nên một không gian ký ức và cảm xúc, nơi người xem không chỉ được thưởng thức hình ảnh mà còn được chạm vào hành trình sống và sáng tạo của người nghệ sĩ.

Minh Châu

Ảnh: Trần Thế Phong

