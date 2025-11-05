25 năm theo đuổi những lát cắt cuộc đời

|
Triển lãm là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu 35 năm sống và làm nghề ảnh, 25 năm gắn bó với nhiếp ảnh nghệ thuật và báo chí của Trần Thế Phong, đồng thời là dịp để công chúng yêu nghệ thuật nhìn lại một quãng đường dài lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và đầy đam mê của anh. Ảnh: Một góc triển lãm của Trần Thế Phong.
|
Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng từ hàng vạn bức ảnh được Trần Thế Phong sáng tác trong suốt 25 năm qua - những khoảnh khắc đời thường dung dị, giàu cảm xúc, mang đậm hơi thở cuộc sống Việt Nam. Tác phẩm “Gánh”.
|
Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một lát cắt của cuộc đời, là tiếng nói nhân văn mà Trần Thế Phong luôn theo đuổi: chân thật, giản dị và chạm đến trái tim người xem. Tác phẩm “Cười”.
|
Trần Thế Phong chia sẻ “Tôi chỉ muốn kể lại những gì mình đã thấy, đã cảm, đã sống trong suốt 25 năm qua. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc của đời, một phần ký ức của tôi – và cũng có thể là ký ức của bạn”. Tác phẩm “Những nẻo đường tuổi thơ”.
|
Tác phẩm “Vượt qua bóng tối”.
|
Tác phẩm “Ánh sáng cuộc sống”.
|
Tác phẩm “Đọc báo”.
|
Tác phẩm “Mưu sinh”.
|
Trong 35 năm sống bằng nghề ảnh, 25 năm theo đuổi nhiếp ảnh nghệ thuật và báo chí, Trần Thế Phong đã thực hiện 22 triển lãm ảnh cá nhân trong và ngoài nước, xuất bản 14 sách ảnh, đoạt được hơn 200 giải thưởng nhiếp ảnh nghệ thuật và báo chí. Tác phẩm “Chân dung”.
|
Ngoài các tác phẩm nhiếp ảnh, triển lãm còn trưng bày những kỷ vật đặc biệt đã đồng hành cùng tác giả trong suốt hành trình sáng tác: Chiếc máy ảnh cũ – người bạn trung thành suốt 35 năm làm nghề, 22 cuốn sổ cảm nhận của công chúng thưởng lãm qua từng triển lãm, 14 cuốn sách ảnh đã phát hành. Tất cả tạo nên một không gian ký ức và cảm xúc, nơi người xem không chỉ được thưởng thức hình ảnh mà còn được chạm vào hành trình sống và sáng tạo của người nghệ sĩ.
