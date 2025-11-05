25 năm theo đuổi những lát cắt cuộc đời

Ngoài các tác phẩm nhiếp ảnh, triển lãm còn trưng bày những kỷ vật đặc biệt đã đồng hành cùng tác giả trong suốt hành trình sáng tác: Chiếc máy ảnh cũ – người bạn trung thành suốt 35 năm làm nghề, 22 cuốn sổ cảm nhận của công chúng thưởng lãm qua từng triển lãm, 14 cuốn sách ảnh đã phát hành. Tất cả tạo nên một không gian ký ức và cảm xúc, nơi người xem không chỉ được thưởng thức hình ảnh mà còn được chạm vào hành trình sống và sáng tạo của người nghệ sĩ.