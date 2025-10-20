Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Treo con gái 4 tuổi lên trần nhà để uy hiếp, tống tiền vợ

  • Thứ hai, 20/10/2025 17:04 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Bé gái 4 tuổi ở Bắc Ninh vừa được công an giải cứu an toàn sau khi bị chính bố đẻ treo lên trần nhà để uy hiếp, tống tiền vợ.

Chiều 20/10, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện chính quyền và địa phương đang thăm hỏi, động viên cháu N.T.H sau khi bị bố đẻ treo lên trần nhà vào sáng 20/10 tại thôn Dùm.

Treo con gai tran nha anh 1

Cháu H được lực lượng chức năng giải cứu an toàn sau khi bị bố đẻ treo lên trần nhà. Ảnh: Công an xã Nghĩa Phương.

"Hiện sức khỏe của cháu H. ổn định, không có dấu hiệu của sự sợ hãi. Hiện cháu đang ở với bác ruột (anh trai của Tuấn)", ông Thắng cho biết thêm.

Cũng theo ông Thắng, bố mẹ cháu H. ở với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Tuấn là người địa phương, trước đó đã từng lập gia đình. Mẹ bé H. là người từ nơi khác đến và hiện không còn ở nhà Tuấn.

“Tuấn là người bình thường, không có tiền án tiền sự. Trước khi xảy ra sự việc không có dấu hiệu của sự cãi nhau hay ngược đãi cháu H. Qua báo cáo sơ bộ, Tuấn treo con gái mình lên trần nhà với mục đích uy hiếp, tống tiền người mẹ đang đi làm ăn ở xa", ông Thắng thông tin.

Treo con gai tran nha anh 2

Nguyễn Hữu Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an xã Nghĩa Phương.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 7h30 ngày 20/10, Công an xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo khẩn từ chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993, trú thôn Dùm, xã Nghĩa Phương).

Chị Nhung cho biết khoảng 6h40, chị nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo của chồng là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, cùng địa chỉ) với hình ảnh con gái N.T.H (SN 2021) bị treo cổ trên trần nhà bằng sợi dây vải. Chị Nhung lo lắng không rõ con gái còn sống hay không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Phương khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường xác minh.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định sáng nay cháu H. không đến lớp, gia đình cũng không báo xin nghỉ học. Khi tiếp cận ngôi nhà của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện cửa phòng ngủ bị chốt bên trong, không thấy Tuấn và cháu bé đâu.

Treo con gai tran nha anh 3

Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ giải cứu nạn nhân. Ảnh: Công an xã Nghĩa Phương.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Nghĩa Phương nhanh chóng báo cáo lãnh đạo cấp trên. Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, giải cứu nạn nhân.

Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an giải cứu thành công cháu H. và đưa cháu ra ngoài trong tình trạng an toàn, sức khỏe tạm ổn định.

Hiện, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tuấn để điều tra về làm rõ động cơ, hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/treo-con-gai-4-tuoi-len-tran-nha-o-bac-ninh-de-uy-hiep-tong-tien-vo-ar972114.html

Văn Chương/VTC News

