'Trẩy hội' chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố Sách Xuân Hà Nội

Năm nay, Phố Sách được thiết kế thêm nhiều không gian ngồi đọc tại chỗ cho độc giả. Quán nằm giữa con phố là quán cafe sách kèm một phòng đọc lớn trong nhà kín ấm áp. Tại đây, bạn đọc có thể vừa nhâm nhi đồ uống, vừa tận hưởng những trang sách hay.