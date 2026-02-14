Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Trẩy hội' chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố Sách Xuân Hà Nội

  • Thứ bảy, 14/2/2026 13:23 (GMT+7)
Không chỉ đa dạng các hoạt động về sách, Phố Sách Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội còn có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, hứa hẹn là điểm du xuân hấp dẫn dịp Tết này.

Pho sach xuan anh 1

Sáng ngày 13/2 (tức 26 tháng Chạp), Phố Sách Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc tại Phố 19/12, Hà Nội. Đây là hoạt động văn hóa thường niên được mong đợi, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa ý nghĩa dịp Tết Nguyên Đán.
Pho sach xuan anh 2

Không gian Phố Sách 19/12 đã có màn "lột xác" ngoạn mục, trở nên rực rỡ hơn để chào đón Xuân Bính Ngọ. Phố Sách có nhiều hoa, trang trí Tết; mỗi hiệu sách cũng đầu tư trang trí không gian đẹp mắt. Với chủ đề "Sách mở lộc xuân - Chào kỷ nguyên mới", Phố Sách đã thu hút rất đông bạn đọc và du khách đến tham quan, chụp ảnh ngay ngày đầu khai mạc chuỗi sự kiện.
Pho sach xuan anh 3

Năm nay, Phố Sách được thiết kế thêm nhiều không gian ngồi đọc tại chỗ cho độc giả. Quán nằm giữa con phố là quán cafe sách kèm một phòng đọc lớn trong nhà kín ấm áp. Tại đây, bạn đọc có thể vừa nhâm nhi đồ uống, vừa tận hưởng những trang sách hay.

Pho sach xuan anh 4

Chia sẻ thêm về ý tưởng phát triển Phố Sách của Thủ đô, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty sách Thái Hà, người dành rất nhiều thời gian cho khuyến đọc và lan tỏa văn hóa đọc, cho biết ông đang ấp ủ thành lập Tủ sách Hà Nội, nơi quy tụ tựa sách của các tác giả viết về thành phố. Ý tưởng này của ông đã được nhiều đơn vị xuất bản ủng hộ.
Pho sach xuan anh 5Pho sach xuan anh 6Pho sach xuan anh 7Pho sach xuan anh 8

Các gian hàng được bài trí rực rỡ, giới thiệu nhiều đầu sách đa dạng từ văn học, lịch sử đến sách thiếu nhi và ngoại văn. Trong không khí hân hoan cận Tết Bính Ngọ, người dân thủ đô bắt đầu ghé thăm các hiệu sách để chọn những cuốn sách đọc Tết. Nhiều ấn phẩm mới và các tựa sách nghiên cứu văn hóa truyền thống được trưng bày trang trọng, thu hút sự quan tâm lớn của độc giả.
Pho sach xuan anh 9
Ngoài các hoạt động sách, năm nay, Phố Sách Xuân Hà Nội có gian hàng "Ông đồ cho chữ". Gian hàng này luôn tấp nập người xếp hàng xin chữ để cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Hoạt động này mang ý nghĩa đặc biệt, giúp kết nối thế hệ trẻ với các giá trị truyền thống của dân tộc.
Pho sach xuan anh 10

Phố Sách sẽ diễn ra nhiều workshop làm sản phẩm mỹ thuật thủ công truyền thống với sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Những hoạt động tương tác này giúp các em nhỏ vừa chơi vừa học, hiểu và yêu mến nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam.
Pho sach xuan anh 11

Người dân và du khách có thể tham gia các trò chơi truyền thống tại Phố Sách. Sự kết hợp giữa văn hóa đọc và các hoạt động giải trí dân gian tạo nên sức hút đặc biệt cho chuỗi sự kiện.
Pho sach xuan anh 12

Phố Sách Xuân Bính Ngọ kéo dài đến hết ngày 20/2 (mùng 6 Tết), hứa hẹn là điểm du xuân "check-in" lý tưởng cho giới trẻ và các gia đình Hà Nội. Với sự chuẩn bị chu đáo và không gian văn hóa đẹp mắt, sự kiện góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc và tạo nên một không gian đón Tết ấm áp, ý nghĩa cho cộng đồng.

Trần Hiền - Thụy An

Phố sách xuân Hà Nội Đường sách phố sách xuân bính ngọ hoạt động văn hóa

