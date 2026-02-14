'Chạy nước rút' đưa Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 về đích trước giờ G

|
Ghi nhận của Tri Thức - Znews vào chiều 13/2, đại lộ Lê Lợi, nơi diễn ra Lễ hội Đường sách Tết 2026, đang biến thành một "công trường tri thức" khổng lồ với hàng trăm nhân công, nhân viên nhà xuất bản, đơn vị phát hành. Với tổng diện tích tổ chức lên đến 13.635 m2, quy mô năm nay lớn hơn năm 2025 gần 2.500 m2, đòi hỏi việc lắp đặt phải diễn ra gấp rút để kịp buổi tổng duyệt vào chiều 14/2.
Ở phân khu A - Xuân hội tụ, các nghệ nhân đang gấp rút hoàn thiện những mảng tre cuối cùng của không gian nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”. Đây là ngôn ngữ thiết kế trọng tâm của Khu A được lấy cảm hứng từ làng Kim Liên quê Bác. BTC sử dụng những tấm phướn dọc trích dẫn những lời dạy bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm điểm tựa văn hóa cho lễ hội.
Khi tham quan khu vực này trong thời gian 15-22/2, du khách có thể sử dụng thiết bị cá nhân để quét mã QR được trình bày trên thân tre; từ đó, mọi người có thể tương tác, tìm hiểu nội dung hoặc mua sách trực tuyến được trưng bày ở đây.
“Vòng giao thoa tri thức” cũng đã xuất hiện tại khu vực Sách và hội nhập quốc tế. Biểu tượng này được thiết kế phỏng theo vòng tròn Mobius, tượng trưng cho sự kết nối giữa tinh hoa thế giới và văn hóa Việt Nam. Đây là không gian đặc biệt quy tụ các gian hàng triển lãm của nhiều Lãnh sự quán các nước, đồng thời trưng bày các danh tác văn học Việt Nam đã được chuyển ngữ, đưa tiếng nói văn hóa dân tộc hội nhập sâu rộng với bạn bè quốc tế.
Khu vực trải nghiệm trọng điểm tại Lễ hội Đường sách Tết 2026 cũng đang thành hình. Nhiều hoạt động như sa bàn thành phố mới hỗ trợ tương tác AR, tủ sách thông minh ứng dụng công nghệ AI (ChatGPT) để tư vấn sách, gian triển lãm ấn phẩm về Bác Hồ bằng nhiều ngôn ngữ và khu sách quý “Dó Vương Hương Chữ”. Tại đây, du khách vừa có thể quét mã QR để khám phá hình ảnh 3D về các vành đai văn hóa mới của Thành phố, vừa được chiêm ngưỡng những báu vật sách xưa in trên giấy Dó lụa quý hiếm từ trước năm 1945.
Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang, Giám đốc vận hành Công ty Văn hóa Đông A, đã có mặt từ sớm để trực tiếp giám sát việc bài trí các ấn phẩm nghệ thuật tại gian hàng. Năm nay, Đông A mang đến Đường sách Tết những điểm nhấn đặc sắc như cuốn Hồ Chí Minh: Tiểu sử bằng hình, Lịch sử Việt Nam bằng hình (bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt), Tôi kể - Tất cả đều từ sách, Sách Tết Bính Ngọ 2026...
Tại khu A còn có sự tham gia của các đơn vị như NXB Trẻ, NXB Tổng hợp TP.HCM. Ở gian hàng NXB Trẻ, độc giả có thể khám phá quầy trưng bày Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh với gần 70 tựa sách giấy, điện tử và sách nói; chiêm ngưỡng các ấn phẩm khổ lớn in màu đặc sắc về danh nhân Lê Quý Đôn và tập sách ảnh tiếng Anh về Bác Hồ. Trong khi đó, gian hàng NXB Tổng hợp TP.HCM thu hút bạn đọc với hoạt động tương tác như vòng quay may mắn và tặng ebook miễn phí. Điểm nhấn là sự xuất hiện của nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng (U100) để ký tặng tác phẩm Gánh gánh… Gồng gồng vào ngày 15/2.
Khu B (Vững Bước) đang dần lộ diện với hệ thống nhà bạt không gian hiện đại dành cho các đơn vị xuất bản lớn. Đây là nơi quy tụ nhiều đơn vị như Nhà sách Phương Nam, FAHASA, Tân Việt, 1980 Books... với hàng nghìn đầu sách đa dạng từ công nghệ AI, chuyển đổi số đến văn hóa, lịch sử.
Gian hàng của Du Bút hiện đã tương đối hoàn chỉnh về mặt bài trí, sẵn sàng đón độc giả đến trải nghiệm vào ngày khai mạc 28 Tết. Tại lễ hội năm nay, Du Bút tập trung giới thiệu các ấn phẩm mới cùng hoạt động tương tác độc đáo mang tên “Thử tài kiến thức - Đố vui về Đồng bằng sông Cửu Long”, khách tham quan có thể nhận được những phần quà ý nghĩa như túi vải không dệt, thiệp Tết và bao lì xì khi trả lời đúng các câu hỏi về miền Tây.
Tại phân khu Vươn Mình (Khu C) đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Quách Thị Trang, các hạng mục nhà bạt không gian và tiểu cảnh đã tương đối hoàn thiện, hứa hẹn mang đến cho du khách một không gian văn hóa đọc giữa lòng đô thị. Đây là nơi tích hợp đa dạng hoạt động từ sân chơi Tết thiếu nhi với các workshop sáng tạo đến khu vực Cà phê sách.
Một trong những điểm nhấn của toàn lễ hội, trạm “ATM Sách Nghĩa tình”, đang được đội ngũ kỹ thuật kiểm tra những khâu cuối cùng. Không chỉ là một thiết bị nhận sách tự động, đây còn là biểu tượng cho sự hào hiệp, gắn kết của người dân Thành phố, nơi các nhà xuất bản và bạn đọc cùng nhau chia sẻ hành trang tri thức. Lễ hội Đường sách Tết 2026 sẽ khai mạc vào 17h ngày 15/2 và kết thúc vào 22h ngày 22/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng - Âm lịch). Đây là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật của TP.HCM từ năm 2011 đến nay.
