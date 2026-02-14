'Chạy nước rút' đưa Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 về đích trước giờ G

Một trong những điểm nhấn của toàn lễ hội, trạm “ATM Sách Nghĩa tình”, đang được đội ngũ kỹ thuật kiểm tra những khâu cuối cùng. Không chỉ là một thiết bị nhận sách tự động, đây còn là biểu tượng cho sự hào hiệp, gắn kết của người dân Thành phố, nơi các nhà xuất bản và bạn đọc cùng nhau chia sẻ hành trang tri thức. Lễ hội Đường sách Tết 2026 sẽ khai mạc vào 17h ngày 15/2 và kết thúc vào 22h ngày 22/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng - Âm lịch). Đây là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật của TP.HCM từ năm 2011 đến nay.